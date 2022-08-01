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Xiaomi 12T будет иметь новую 108-мегапиксельную камеру и дисплей с разрешением 1,5K
Ожидается, что Xiaomi 12T появится либо в августе, либо в сентябре и будет работать на MediaTek Dimensity 8100 Ultra.
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По слухам, Xiaomi собирается представить серию Xiaomi 12T либо в этом, либо в следующем месяце. В то время как всеобщее внимание было обращено к Xiaomi 12T Pro, инсайдер сообщил информацию о ванильном Xiaomi 12T.

Xiaomi 12T под кодовым названием «Plato» будет оснащен дисплеем с разрешением 1220x2712 пикселей. Это где-то между FHD+ и QHD+. Это хуже, чем у дисплеев QHD+ серии Redmi K50, но лучше, чем у Xiaomi 11T. Можно ожидать, что эта панель будет AMOLED с частотой 120 Гц. Как ранее сообщалось, 12T будет оснащен MediaTek Dimensity 8100. Источники сообщают, что это может быть «Dimensity 8100 Ultra» или Dimensity 8100-Max от OnePlus. Кроме того, ожидается, что он будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. 

Что касается камеры, Xiaomi 12T похоже станет одним из первых устройств с 108-мегапиксельной камерой Samsung ISOCELL HM6. Xiaomi 11T был оснащен HM2. ISOCELL HM6 — интересный выбор, поскольку он меньше, чем HM2 и имеет меньшие пиксели. Сравнивая оба сенсора, более старый HM2 выглядит лучше. В любом случае, к 108-мегапиксельной камере присоединятся 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 2-мегапиксельная макро-камера и 20-мегапиксельная селфи-камера от Redmi K50 Pro. 

Xiaomi еще не подтвердила серию Xiaomi 12T, но можно ожидать, что смартфоны появятся не позднее сентября. Предполагается, что Xiaomi 12T Pro станет глобальным заменой грядущего Redmi K50 Ultra или Redmi K50S Pro.

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#xiaomi #xiaomi 12t
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