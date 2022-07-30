Samsung и Qualcomm будут сотрудничать до 2030 года.

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После возникших проблем с Galaxy S22 в начале этого года, Samsung извинилась перед клиентами и инвесторами. Компания столкнулась с множеством критики и проверок, особенно на внутреннем рынке. После всех этих событий, Samsung пообещала создать новые флагманские чипы для своих лучших телефонов. Galaxy S23, который представят в следующем году, вероятно будет работать на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon.

На данный момент это все предположения, но они основаны на важном заявлении Samsung и Qualcomm в котором утверждается, что корейская компания будет использовать чипы Snapdragon в своих смартфонах.

Samsung Exynos никогда не мог сравниться со своими аналогами Qualcomm, не говоря уже о том, чтобы превзойти iPhone. Но Samsung годами продолжала использовать чипы Exynos и Snapdragon в своих флагманах Galaxy S.

Exynos 2200 — последний такой флагманский чип производства Samsung, который используется в моделях Galaxy S22, продаваемых на определенных рынках. И Exynos 2200 может стать последним "гвоздем в гроб" Exynos. По крайней мере, до тех пор, пока Samsung не поменяет свою команду разработчиков чипов и не разработает новый процессор для телефонов высокого класса. А пока Galaxy S23 скорее всего появиться только с чипом Qualcomm Snapdragon.

Как только вышла серия Galaxy S22, покупатели обнаружили, что процессор Exynos 2200 самостоятельно снижает производительность для экономии заряда батареи. Также чип был склонен к перегреву при сильной нагрузке. Exynos 2200 - не первый чип Samsung, который подвергается критике со стороны покупателей. Даже Samsung высмеивала свои предыдущие варианты Exynos в прошлом году, продвигая Exynos 2100. Это был чип, который должен был устранить все предыдущие проблемы с перегревом и производительностью.

Galaxy S23

И вот в конце июля Qualcomm и Snapdragon выпустили совместное объявление. Обе компании заявили, что продлят свое патентное лицензионное соглашение на семь лет до 2030 года. Что еще более важно, в объявлении говорится, что платформы Snapdragon будут использоваться в будущих устройствах Samsung Galaxy. В список входят смартфоны, ПК, планшеты, очки виртуальной реальности и многое другое.

Qualcomm не указала Galaxy S23 в качестве бенефициара будущих чипов Snapdragon. Но, учитывая контекст, кажется, что Snapdragon — гораздо лучший выбор для будущего флагмана Samsung. Также в этом месяце известный инсайдер сообщил, что Samsung перейдет к чипам Snapdragon для серии Galaxy S23.

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Кроме того, нас не должно удивлять, что Samsung будет использовать Snapdragon в будущих флагманах, помимо Galaxy S23. Как бы Samsung ни хотела создать собственный высокопроизводительный чип, способный конкурировать с чипами Apple для iPhone и Mac, а также процессорами Qualcomm Snapdragon, это не произойдет в одночасье.