Теперь вы можете путешествовать вместе со своими друзьями.

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Игра про очаровательного маленького котенка покорила всех в игровой индустрии. Это служит отличной иллюстрацией того факта, что видеоигры не всегда должны быть сложными или проектами уровня ААА; иногда они могут быть такими же простыми, как Stray.

С момента выхода Stray в игре было протестировано множество модов и до сих пор сообщество Stray с радостью тестировало новинки. Были моды, которые позволяли вам добавлять таких персонажей, как CJ из Grand Theft Auto, вашего собственного кота или даже Гарфилда.

Новейший мод Stray от моддера KangieDanie позволит вам пройти всю кампанию игры в локальном кооперативном режиме. Вы можете позвать друзей и вместе пройти сюжетный режим в качестве кошек.

Stray Mod by modder KangieDanie

Поскольку изначально игра не предназначалась для игры в кооперативном режиме с разделенным экраном, моддер KangieDanie признает, что мод является относительно новым и что вы можете столкнуться с некоторыми ошибками.

Тем не менее, KangieDanie также сообщил, что он смог протестировать совместную игру с 2 друзьями, что видно из предоставленного скриншота. На данный момент он не сообщил о максимальном количестве игроков в кооперативном режиме.

Кооперативный режим для 3 игроков

Кроме того, у мода есть некоторые ограничения, потому что на данный момент вы можете играть в кампанию только локально и пока нет возможности для онлайн игры. Вы должны использовать одну клавиатуру, чтобы играть вместе, что напоминает старые кооперативные компьютерные игры или вы можете просто подключить дополнительный контроллер, который также отлично работает. KangieDanie также упоминает, что знаком с моддером, который активно работает над онлайн-версией кооперативного режима и в будущем моддеры будут сотрудничать.

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К сожалению, фанаты Stray не смогут воспользоваться функцией совместной игры на PlayStation, потому что моды доступны только для ПК. Игра вышла всего две недели назад и возможно разработчики в будущем внедрят кооперативный режим и на консолях.