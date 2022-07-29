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Digimon Survive стала самой продаваемой игрой в Steam
Игра обогнала Stray и заняла первое место в чарте Global Top Sellers Steam.
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С момента своего первого анонса Digimon Survive стала горячо ожидаемой игрой. Первоначально планировалось выпустить игру в 2019 году, но несколько раз релиз откладывался из-за смены разработчиков проекта.

Однако после долгого ожидания игра наконец вышла 28 июля 2022 года и вызвала бурю эмоций у фанатов. После появления игры на платформе Steam, Digimon Survive добилась огромного успеха. Игра обогнала Stray и заняла первое место в чарте Global Top Sellers Steam.

Мировые лидеры продаж Steam

Все предыдущие игры Digimon отличались интересным сюжетом, поддерживающим игровой процесс до самого конца и Digimon Survive ничем не отличается, так как в этой игре группа подростков теряется в школьном походе и оказывается в другом измерении. В этом новом мире бродит множество таинственных существ и монстров и подростки вынуждены сражаться с этими существами, чтобы выжить и вернуться в свой мир.

Предыдущей игрой Digimon была Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker's Memory и она была выпущена еще в 2017 году, что было очень давно, поэтому Digimon Survive ждали с большим нетерпением.

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Все предыдущие игры Digimon были очень хорошо восприняты фанатами по всему миру и судя по отзывам геймеров, у Digimon Survive дела идут очень хорошо. Игра выглядит довольно интересной и получает много положительных отзывов от фанатов.

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#steam #stray #digimon #digimon survive
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