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Nvidia готовит флагманскую видеокарту с 48 ГБ видеопамяти и 800 Вт TGP
Инсайдер сообщил, что Nvidia разрабатывает отдельную видеокарту в дополнение к своим стандартным моделям.
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Скоро появится новая линейка видеокарт Nvidia RTX 40 серии и в связи с этим ходило очень много слухов о характеристиках новых графических процессоров. Согласно последней информации, предоставленной надежным источником Kopite7kimi, похоже, что Nvidia также планирует выпустить флагманскую видеокарту Ada Lovelace.

Инсайдер заявил, что Nvidia разрабатывает отдельную видеокарту в дополнение к своим стандартным моделям (4060, 4070, 4080 и 4090). Теперь у нас есть более подробная информация о видеокарте, о которой ходят слухи.

По словам Kopite7kimi, модель на базе AD102 будет иметь переработанную плату PG137, а не PG139, используемую в GeForce RTX 4090. Эта ожидаемая флагманская модель, скорее всего станет первой картой, для которой требуется система охлаждения с тремя вентиляторами и новая печатная плата.

Кроме того, основываясь на информации, предоставленной инсайдером, видеокарте потребуется новый здоровенный кулер, поскольку предположительно она будет иметь мощность 800 Вт. Возможно, он не будет постоянно потреблять такую мощность, но во время максимальной нагрузки, вам понадобится довольно мощный блок питания.

Кроме того, в появившихся характеристиках также содержится подробная информация о его архитектуре, которая, как утверждается, основана на Ada Lovelace и имеет конфигурацию «AD102-450-A1» со 142 SM (из 144 SM) и 18 432 ядрами CUDA.

Эта флагманская видеокарта из серии Nvidia GeForce 40 легко преодолеет вычислительный барьер в 100 терафлопс при тактовой частоте около 3 ГГц. Кроме того, видеокарта будет оснащена 48 ГБ памяти GDDR6X, подключенной через интерфейс 384-битной шины.

Для сравнения, GeForce RTX 4090 будет иметь 24 ГБ VRM с 21 Гбит/с (против 24 Гбит/с у флагманской версии). Максимально возможная пропускная способность при таком расположении составляет 1,1 ТБ/с.

Источник также утверждает, что скоро будет представлен RTX 4090 и по крайней мере некоторые модели серии RTX можно ожидать уже в октябре.

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#nvidia #ada lovelace #nvidia rtx 40 #4090 #kopite7kimi
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