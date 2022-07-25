VIPER будет луноходом, который отправят на поиски льда и других ресурсов, которые могут быть полезны будущим исследователям.

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У НАСА большие планы на Луну. Начиная с модуля "Орион", который доставит астронавтов на поверхность Луны и заканчивая планами строительства там атомной электростанции. НАСА надеется выиграть гонку с возвращением людей на Луну и строительством лунной базы. Но если людей собираются отправить на Луну более чем на несколько дней, им понадобится доступ к определенным ресурсам и одна из самых больших потребностей — это вода. Недавние исследования показали, что на Луне есть вода и возможно больше чем мы думали ранее, особенно в виде льда в кратерах вокруг полюсов. Но чтобы воспользоваться этими ресурсами, во-первых, нам нужно найти их и для этого разработали луноход VIPER.

VIPER будет луноходом, который отправят на поиски льда и других ресурсов, которые могут быть полезны будущим исследователям. Он будет искать ресурсы вокруг южного полюса Луны, в частности, "рыться" в кратерах в поисках следов льда. Из-за пыли покрывающей Луну, называемой реголитом, — колеса и система подвески марсохода должны быть специально разработаны для того, чтобы преодолевать кратеры и другие труднодоступные места.

Реголит создает особую проблему. Поскольку на Луне нет атмосферы, на ней нет ветра. Это означает, что частицы пыли не изнашиваются из-за истирания, как это происходит на Земле или на других планетах у которых есть атмосфера. По этой причине реголит на Луне острый, как битое стекло, проникает в аппаратное обеспечение и разъедает его. Колеса VIPER спроектированы так, чтобы быть особенно прочными, чтобы справиться с возникающими трудностями.

Оборудование для поиска льда

VIPER будет иметь четыре прибора, которые помогут ему в поисках ледяных отложений. Во-первых, есть перфоратор для бурения поверхности Луны в поисках льда, который называется «Реголит» и «Ледяной бур для исследования новых ландшафтов» (TRIDENT). Затем есть три спектрометра, которые могут анализировать состав образцов, глядя на свет, который они излучают. Это будут масс-спектрометр для наблюдения за лунными операциями (MSolo), система спектрометра летучих веществ в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRVSS) и система нейтронного спектрометра (NSS).

Бур TRIDENT будет иметь длину около 1 метра, что позволит марсоходу проникнуть глубоко под поверхность Луны. Это особый тип бура, называемый роторно-ударным. В отличие от типичной домашней дрели, которая только вращается, эта дрель одновременно вращает и бьет "молотком", поэтому она может проходить через твердые материалы, такие как твердые камни в грунте. Два из трех спектрометров могут обнаруживать молекулы водорода и определять к какому типу они относятся (например, являются ли они отдельными атомами водорода, водой или другой молекулой, называемой гидроксилом). И третий работает, чтобы определить, какие газы исходят от посадочного модуля, а не от самой Луны, чтобы предотвратить ложные показания.

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Специалист НАСА, Сара Ноубл, сообщила, что луноход VIPER поможет изучить Луну и найти залежи льда. Все эти исследования помогут в осваивании нашего спутника, а также планеты Марс в будущем.