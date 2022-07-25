Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
НАСА разрабатывает луноход VIPER для поиска воды на Луне
VIPER будет луноходом, который отправят на поиски льда и других ресурсов, которые могут быть полезны будущим исследователям.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

реклама

У НАСА большие планы на Луну. Начиная с модуля "Орион", который доставит астронавтов на поверхность Луны и заканчивая планами строительства там атомной электростанции. НАСА надеется выиграть гонку с возвращением людей на Луну и строительством лунной базы. Но если людей собираются отправить на Луну более чем на несколько дней, им понадобится доступ к определенным ресурсам и одна из самых больших потребностей — это вода. Недавние исследования показали, что на Луне есть вода и возможно больше чем мы думали ранее, особенно в виде льда в кратерах вокруг полюсов. Но чтобы воспользоваться этими ресурсами, во-первых, нам нужно найти их и для этого разработали луноход VIPER.

VIPER будет луноходом, который отправят на поиски льда и других ресурсов, которые могут быть полезны будущим исследователям. Он будет искать ресурсы вокруг южного полюса Луны, в частности, "рыться" в кратерах в поисках следов льда. Из-за пыли покрывающей Луну, называемой реголитом, — колеса и система подвески марсохода должны быть специально разработаны для того, чтобы преодолевать кратеры и другие труднодоступные места.

Реголит создает особую проблему. Поскольку на Луне нет атмосферы, на ней нет ветра. Это означает, что частицы пыли не изнашиваются из-за истирания, как это происходит на Земле или на других планетах у которых есть атмосфера. По этой причине реголит на Луне острый, как битое стекло, проникает в аппаратное обеспечение и разъедает его. Колеса VIPER спроектированы так, чтобы быть особенно прочными, чтобы справиться с возникающими трудностями.

Оборудование для поиска льда

VIPER будет иметь четыре прибора, которые помогут ему в поисках ледяных отложений. Во-первых, есть перфоратор для бурения поверхности Луны в поисках льда, который называется «Реголит» и «Ледяной бур для исследования новых ландшафтов» (TRIDENT). Затем есть три спектрометра, которые могут анализировать состав образцов, глядя на свет, который они излучают. Это будут масс-спектрометр для наблюдения за лунными операциями (MSolo), система спектрометра летучих веществ в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRVSS) и система нейтронного спектрометра (NSS).

Бур TRIDENT будет иметь длину около 1 метра, что позволит марсоходу проникнуть глубоко под поверхность Луны. Это особый тип бура, называемый роторно-ударным. В отличие от типичной домашней дрели, которая только вращается, эта дрель одновременно вращает и бьет "молотком", поэтому она может проходить через твердые материалы, такие как твердые камни в грунте. Два из трех спектрометров могут обнаруживать молекулы водорода и определять к какому типу они относятся (например, являются ли они отдельными атомами водорода, водой или другой молекулой, называемой гидроксилом). И третий работает, чтобы определить, какие газы исходят от посадочного модуля, а не от самой Луны, чтобы предотвратить ложные показания.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Специалист НАСА, Сара Ноубл, сообщила, что луноход VIPER поможет изучить Луну и найти залежи льда. Все эти исследования помогут в осваивании нашего спутника, а также планеты Марс в будущем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #марс #луна #наса #viper #луноход
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Глава NASA надеется на продление хороших отношений с российскими коллегами, несмотря ни на что
NASA начинает поиск внеземных цивилизаций, задействовав все доступные спутники на орбите Земли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
45
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
23
Выбираем оптимальную видеокарту для Far Cry 6 и Forza Horizon 5 – 5 игровых GPU для 4К, 2К и 1080р
25
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
117
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
4
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
18
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
20
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
31
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
35
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
34
Дефицит газа в Германии не помешает Carl Zeiss выпускать оптику для литографического оборудования
23
Спекулянты на Avito продают портативную консоль Steam Deck в 9 раз дешевле, чем весной
4
Глава ASML призвал не перегибать с введением санкций против Китая
6
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
19
Британцы похвастались дроном, который невозможно "угнать"
10
Хакер сумел взломать блокчейн популярной криптовалюты и похитил токены на 6 миллионов долларов
9
Northrop Grumman и Boom Supersonic разрабатывают сверхзвуковой военно-транспортный самолет
2
Прорыва не будет: у процессоров Intel Raptor Lake 13th-Gen та же архитектура, что и у Alder Lake
67
Какую видеокарту купить для Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite – игровые GPU для 4К, 2К и 1080р
5
Бразилец заказал в магазине Amazon видеокарту GeForce RTX 3090 Ti и получил песок
5

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
79
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
56
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
25
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
+

Сейчас обсуждают

flyval
16:20
Не только не смущает, а так и должно быть везде.Бизнес в ущерб себе лишних денег не напечатает! В отличие от политиков.
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
cariddau
16:19
А он всё бросил и спортом занялся. Ну, думаю ноовсть здесь об этом напишут, а там разберёмся.
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
taurus88
16:18
>Бур TRIDENT будет иметь длину около 1 метра, что позволит марсоходу луноходу.
НАСА разрабатывает луноход VIPER для поиска воды на Луне
Rey.B.
16:18
Вообще-то, это одно и то же значение, сказанное на разных языках. И идеология одинаковая "Вместе мы сила", "Кто не с нами, тот против нас", "С каждого по способности, каждому по потребности" и т.д. К...
NASA начинает поиск внеземных цивилизаций, задействовав все доступные спутники на орбите Земли
cariddau
16:17
раньше. А сейчас то ты чего возмущаешься? Или тебя вывеска кусает?
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
Librake
16:16
Я думаю тут логика как, когда делают скидку и вешают таймер до ее окончания. При этом цена со скидкой может быть даже выше среднерыночных. Но люди ведутся и бегут покупать, пока не подорожало. Вполне ...
Intel объявила о повышении цен на процессоры в надежде стимулировать спрос
Василий Сорокин
16:16
В общем я опустил тебя дурачок без мозгов по полной ))) ответить то и нечего т.к. даже такой баран как ты осознал что нес полный бред. Хотя чего еще ожидать от дурочка у которого нет мозгов )))))))) и...
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
taurus88
16:15
>В Аэрофлоте полагают, что в ближайшие годы состоится возрождение отечественного самолётостроения. лучше поздно чем никогда. еслиб не санкции, летали бы и дальше на лизинговых боингах и аирбусах. а т...
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
BigCar
16:15
Новость из 202* Умершего от отравления во "Вкусно и точка" россиянина отправили в ГУЛАГ за измену Родине и расстреляли через повешение.
"Вкусно и точка" теперь запрещает снимать фото и видео, а также заряжать девайсы
flyval
16:14
Я о тебе, если ты не понял. Таких, как ты нужно держать в клетке. Прямо там, в Лахте.
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем