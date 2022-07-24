Intel официально анонсирует свои новые процессоры под кодовым названием Raptor Lake 28 сентября.

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Инсайдеры сообщили, что компания Intel собирается официально анонсировать свои новые процессоры под кодовым названием Raptor Lake 28 сентября.

Вскоре после их официального анонса, эти процессоры уже будут доступны на прилавках магазинов вместе с материнскими платами на базе Intel Z790, а именно 17 октября. Что касается материнских плат на базе Intel H770 и B760, то они будут продаваться только в начале 2023 года.

Анонс материнских плат среднего класса вместе с процессорами Raptor Lake “non-K” состоится на мероприятии CES 2023, которое пройдет 5 января в Лас-Вегасе. Новые материнские платы будут работать с процессорами Raptor Lake, а также поддерживать оперативную память DDR4. Похоже что на старте продаж, компания сосредоточится только на линейке для энтузиастов.

Обзор платформы Intel Raptor Lake-S

После выпуска материнских плат среднего класса, ожидается падение цен на материнские платы Z690, H670 и B660. Похоже, что чипсет H710 никогда не появится, так как H610 остается актуальным для этого сегмента рынка.

Таким образом, новые процессоры Raptor Lake будут продаваться раньше на 2 недели до старта продаж процессоров AMD Ryzen серии 7000. Ниже вы можете увидеть сравнение обеих платформ.

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Intel представит свои процессоры раньше, потому что в последние дни мы видели многочисленные тесты процессоров Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K как в CPU-Z, Geekbench, так и в игровых тестах, в то время как в лагере AMD царит тишина. Всё это довольно странно, учитывая, что запуск новой линейки AMD уже не за горами, а у Intel уже практически все готово для массового производства финальных версий своих процессоров, поскольку просочившиеся бенчмарки являются инженерными образцами.