Роботизированную руку назвали «Манипулятором для переноса образцов», который будет разработан и изготовлен итальянской аэрокосмической компанией Leonardo.

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Марсоход NASA Perseverance в настоящее время исследует марсианскую поверхность, чтобы найти подходящую посадочную полосу для будущего космического корабля Mars Sample Return. Поскольку подготовка к космической миссии продолжается полным ходом, Европейское космическое агентство (ЕКА) подробно рассказало про роботизированную руку, которая будет собирать пробирки с образцами почвы, собранными марсоходом Perseverance и безопасно перемещать их на космический корабль.

Роботизированную руку назвали «Манипулятором для переноса образцов», который будет разработан и изготовлен итальянской аэрокосмической компанией Leonardo. Что особенного в роботизированной руке длиной около 2,5 метра, так это то, что она «видит» и «чувствует» своей собственной алгоритмической конструкцией, а также сможет самостоятельно принимать важные решения. Уже пройдя стадию прототипирования, роботизированная рука должна быть доставлена на Марс в 2025 году, чтобы ее можно было прикрепить к спускаемому аппарату НАСА для поиска образцов.

Роботизированная рука, названная «жемчужиной космической робототехники», копирует фундаментальную конструкцию человеческой руки с собственным локтем, плечом и запястьем. Вооруженная собственным набором механических мозгов и глаз (то есть системой с двумя камерами), "рука" будет выполнять широкий спектр задач, таких как избегание столкновения с марсианскими валунами, сбор нужных пробирок с образцами, перемещение их всех в контейнер и проверка герметичности до того, как космический аппарат оторвется от поверхности Марса.

Дэвид Паркер, директор ЕКА по исследованиям людей и роботов, отметил, что «обработка драгоценных марсианских образцов и подготовка их к доставке в необычном путешествии с Марса на Землю — это удивительный подвиг». ЕКА подписало официальный контракт с компанией Leonardo, которая возглавляет европейский промышленный консорциум Международного авиасалона в Фарнборо и будет теперь следить за тем, чтобы окончательная версия была протестирована и интегрирована в ближайшие годы.

Историческая миссия Mars Sample Return — это совместная работа НАСА и ЕКА, целью которой является изучение марсианского реголита (почвы) на Земле с помощью передового оборудования. Это также первая миссия, которая включает в себя запуск транспортного средства с поверхности другой планеты. Запуск запланирован на середину-конец 2020-х годов, а возвращаемый аппарат со всеми образцами марсианского грунта, как ожидается, прибудет на Землю в начале 30-х годов.

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Следующим шагом является запуск спускаемого аппарата для отбора проб на борту которого будет находиться марсоход, а также ракета под названием Mars Ascent Vehicle. С помощью манипулятора образцы будут перемещены из Perseverance в ракету. Загруженный образцами аппарат на Марсе затем полетит на орбиту, где орбитальный аппарат возврата на Землю, заберет образцы и загрузит их в транспортное средство. Орбитальный аппарат доставит дискообразный космический корабль к Земле, после чего последний отсоединится и пройдет через атмосферу для окончательной посадки на поверхность планеты.