Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Ученые разработали роботизированную руку, которая поможет доставить образцы с Марса на Землю
Роботизированную руку назвали «Манипулятором для переноса образцов», который будет разработан и изготовлен итальянской аэрокосмической компанией Leonardo.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
<b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b>
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3080 MSI Gaming дешевле 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр

реклама

Марсоход NASA Perseverance в настоящее время исследует марсианскую поверхность, чтобы найти подходящую посадочную полосу для будущего космического корабля Mars Sample Return. Поскольку подготовка к космической миссии продолжается полным ходом, Европейское космическое агентство (ЕКА) подробно рассказало про роботизированную руку, которая будет собирать пробирки с образцами почвы, собранными марсоходом Perseverance и безопасно перемещать их на космический корабль.

Роботизированную руку назвали «Манипулятором для переноса образцов», который будет разработан и изготовлен итальянской аэрокосмической компанией Leonardo. Что особенного в роботизированной руке длиной около 2,5 метра, так это то, что она «видит» и «чувствует» своей собственной алгоритмической конструкцией, а также сможет самостоятельно принимать важные решения. Уже пройдя стадию прототипирования, роботизированная рука должна быть доставлена на Марс в 2025 году, чтобы ее можно было прикрепить к спускаемому аппарату НАСА для поиска образцов.

Роботизированная рука, названная «жемчужиной космической робототехники», копирует фундаментальную конструкцию человеческой руки с собственным локтем, плечом и запястьем. Вооруженная собственным набором механических мозгов и глаз (то есть системой с двумя камерами), "рука" будет выполнять широкий спектр задач, таких как избегание столкновения с марсианскими валунами, сбор нужных пробирок с образцами, перемещение их всех в контейнер и проверка герметичности до того, как космический аппарат оторвется от поверхности Марса.

Дэвид Паркер, директор ЕКА по исследованиям людей и роботов, отметил, что «обработка драгоценных марсианских образцов и подготовка их к доставке в необычном путешествии с Марса на Землю — это удивительный подвиг». ЕКА подписало официальный контракт с компанией Leonardo, которая возглавляет европейский промышленный консорциум Международного авиасалона в Фарнборо и будет теперь следить за тем, чтобы окончательная версия была протестирована и интегрирована в ближайшие годы.

Историческая миссия Mars Sample Return — это совместная работа НАСА и ЕКА, целью которой является изучение марсианского реголита (почвы) на Земле с помощью передового оборудования. Это также первая миссия, которая включает в себя запуск транспортного средства с поверхности другой планеты. Запуск запланирован на середину-конец 2020-х годов, а возвращаемый аппарат со всеми образцами марсианского грунта, как ожидается, прибудет на Землю в начале 30-х годов.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
В полтора раза подешевела 3050 Gigabyte
3060 Ti дешевле 40 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 50 тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
12700KF за копейки в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Следующим шагом является запуск спускаемого аппарата для отбора проб на борту которого будет находиться марсоход, а также ракета под названием Mars Ascent Vehicle. С помощью манипулятора образцы будут перемещены из Perseverance в ракету. Загруженный образцами аппарат на Марсе затем полетит на орбиту, где орбитальный аппарат возврата на Землю, заберет образцы и загрузит их в транспортное средство. Орбитальный аппарат доставит дискообразный космический корабль к Земле, после чего последний отсоединится и пройдет через атмосферу для окончательной посадки на поверхность планеты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #марс #наса #земля #марсоход #ека #марсоход perseverance
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сегодня российский космонавт и астронавт ЕКА совершат выход в открытый космос
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в 4К – 5 самых быстрых моделей в магазинах РФ
23
Криптозима рядом – рост цен на Биткоин и Эфир вызван спекуляциями, а майнеры распродают накопления
13
Игровые процессоры в РФ дешевеют – Ryzen 7 5800X стоит на 12 000р дешевле рекомендованной цены
9
В новой прошивке MIUI 13 на смартфонах Xiaomi найдены многочисленные баги и неработающие функции
7
Майнеры нашли способ дополнительно подзаработать на видеокартах от AMD
3
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит ниже 30 000р
29
Илон Маск загрузил свой мозг в облако и теперь говорит с виртуальной версией себя
7
Опубликован предварительный список полевых модификаций в Modern Warfare 2
+
Майнеры из Украины незаконно добывали Эфир на сотнях видеокарт в прифронтовой зоне возле Харькова
27
Блогер на личном примере показал, как играть в современные игры на самом старом железе
31
Инсайдер раскрыл реальную скорость GeForce RTX 4090 в играх – в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090
1
Серверы EVE: Valkyrie закроют в августе
1
Илон Маск продал Биткоинов на $936 миллионов – курс криптовалюты отреагировал снижением
17
Игорь Ашманов: рано или поздно Youtube будет заблокирован
73
ASRock выпустила серверную материнскую плату для процессора AMD Ryzen Threadripper Pro
+
Western Digital начала поставки жестких дисков емкостью 22 ТБ на массовый рынок
5
Стоит ли покупать видеокарту на вторичном рынке – за и против нового и б.у. графического чипа
27
На Aliexpress курс доллара опустился ниже 62 рублей
8
Aliexpress больше не самая популярная торговая онлайн площадка в России
4
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5950Х в тесте CPU-Z
23

Популярные статьи

Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
42
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
231
Обожествление Биткоина набирает обороты
27
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
15
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
11
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
24
Симбиоз компьютера и смартфона — 10 полезных функций смартфонов для ПК-геймера
3

Сейчас обсуждают

ffe
18:00
В целом, неплохо. Но, учитывая сложную политическую обстановку, градус накала явно недостаточен. Нужно ещё больше патоки, елея, шапкозакидательства и ура-патриотического угара. Гораздо больше. Читайте...
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
Sierra6
18:00
ты живёшь в лесу ??
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Sierra6
18:00
это зависит не от того с кем живёшь а от характера
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Sheshenbek
17:59
Ну может раз в неделю почищу когда в люди выхожу.
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
ахахах
17:58
запад говорил,что и 200,риа писало 20 тыс в месяц потерь у украины.За 5 месяцев спецоперации 100тыс набирается
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Sheshenbek
17:58
Потому что ты живёшь с мамой, поэтому у тебя чистота и порядок. Будешь жить один как я, одинокий волк в берлоге, ты поменяешь своё мнение.
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
ReXaN
17:57
Лял, так печатный станок, который есть у любой страны, как раз и взаимодействует вместе с промышленностью. Вот в Венесуэле, с её идеями социализма, включили печатный станок, а промышленность включить...
Intel пришлось увеличить расходы на лоббирование своих интересов в структурах власти на 65%
Sierra6
17:57
бывает ) понятно ) услуги стоматолога -- самые дорогие медицинские услуги, если что
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Yilec
17:56
Фундаментальный труд.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Sheshenbek
17:56
Мне незачем зубы чистить, Я же неженоподобный мужик гламурный и из Москвы. Настоящие мужики зубы не чистят
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем