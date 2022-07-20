Телефон оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

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Компания OnePlus представит телефон OnePlus 10T 5G с программным обеспечением OxygenOS 13 на мероприятии в Нью-Йорке 3 августа, которое также будет транслироваться в прямом эфире на OnePlus.com.

Текущая оболочка OxygenOS 12 на OnePlus 10 Pro включает в себя множество непопулярных элементов дизайна, заимствованных у материнской компании Oppo ColorOS, а OxygenOS 13 обещает возвращение быстрого, плавного и простого программного обеспечения от OnePlus.

OnePlus 10T будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который американцы до сих пор видели только в малоизвестном Asus ROG Phone 6, хотя этот чип используется в нескольких других телефонах на международном уровне.

Еще одна ключевая функция, которая может появиться в телефоне — это сверхбыстрая зарядка мощностью 150 Вт, которая уже появилась на OnePlus 10R. По заявлению компании, аккумулятор заряжается наполовину за пять минут.

«OnePlus 10T имеет слоган «Evolve Beyond Speed (Развивайтесь на предельной скорости)» — сообщил генеральный директор OnePlus Пит Лау в своем блоге.

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По словам представителей OnePlus, программное обеспечение OxygenOS сначала появится в OnePlus 10 Pro, «а позже в этом году — в OnePlus 10T».