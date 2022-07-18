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Одним из лучших решений Capcom было переделать классические игры Resident Evil, позволив фанатам пережить эмоции от этих игр с гораздо лучшей графикой и минимально измененным сюжетом.
Первым ремейком классических игр была Resident Evil 2 и когда он впервые был представлен, то вызвал одобрение у фанатов вселенной про зомби. Поклонники оценили ремейк, поскольку он оправдал их ожидания и не сильно отошёл от классического сюжета.
С момента своего выхода (январь 2019 года) ремейк Resident Evil 2 разошелся тиражом более 10 миллионов единиц, что делает его третьей самой продаваемой игрой Capcom. Monster Hunter: World по-прежнему на первом месте с более чем 18 миллионами проданных единиц, а Resident Evil 7 biohazard на втором месте с почти 11 миллионами.
Capcom проделала очень хорошую работу с ремейками и серией Resident Evil в целом, так как каждая игра из вселенной про зомби была воспринята очень хорошо. Последней из которых является Resident Evil 8:Village, которая является продолжением 7 части - Biohazard.
Ожидается, что предстоящий ремейк Resident Evil 4 появится в 2023 году; это будет третий ремейк от компании Capcom.