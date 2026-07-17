Ранее в сети циркулировали сообщения о полной отмене серии SUPER, однако актуальные данные от профильных инсайдеров подтверждают именно перенос сроков, а не закрытие проекта.

NVIDIA уведомила ключевых партнеров по производству видеокарт (AIB) о временной заморозке поставок компонентов для графических ускорителей серии GeForce RTX 50 SUPER. Об этом сообщает профильное издание VideoCardz со ссылкой на источники в цепочке поставок. Решение принято несмотря на фактическую готовность первой партии оборудования и обусловлено трехкратным превышением стоимости чипов памяти стандарта GDDR7 объемом 3 ГБ над 2-гигабайтными аналогами.

Источник: videocardz.com

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По информации инсайдеров, как минимум один из производителей-партнеров уже получил партии новых графических ускорителей. Физическое наличие устройств подтверждает завершение этапов внутреннего утверждения спецификаций и тестирования прототипов. Тем не менее, NVIDIA официально предписала заморозить дистрибуцию, не обозначив обновленный график релиза.

Главной причиной остановки поставок стала экономическая нецелесообразность производства при текущих ценах на компоненты. В обновленной серии видеокарт NVIDIA планировала использовать микросхемы GDDR7 увеличенной плотности — по 3 ГБ на чип. Данное архитектурное решение позволяет увеличить общий объем видеопамяти на 50% без расширения шины данных и изменения количества распаянных модулей.

Согласно информации отраслевых источников, актуальная закупочная стоимость одного 3-гигабайтного чипа GDDR7 варьируется от 60 до 70 долларов США. Стандартный модуль на 2 ГБ обходится производителям приблизительно в 20 долларов. Для видеокарты, оснащенной шестью или восемью микросхемами памяти, использование чипов повышенной плотности ведет к увеличению себестоимости на несколько сотен долларов.

Приостановка поставок компонентов затрагивает четыре модели: GeForce RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER, RTX 5070 SUPER и базовую версию RTX 5050 с 9 ГБ памяти. Последняя модификация требует установки трех модулей по 3 ГБ.

Дефицит и рост цен на компоненты GDDR7 частично вызваны перераспределением производственных квот полупроводниковых фабрик в пользу аппаратного обеспечения для центров обработки данных и вычислений в сфере искусственного интеллекта. Потребительский сегмент DRAM имеет пониженный приоритет, что усугубляет ценовое давление на производителей потребительских видеокарт. Корпорация NVIDIA воздерживается от публичных комментариев относительно изменения производственных планов.