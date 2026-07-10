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Fantoci
NVIDIA показала на выставке BilibiliWorld 2026 восемь тематических видеокарт GeForce RTX 5080
Кастомизация выполнена за счет нанесения оригинальных игровых принтов, артов и логотипов на бэкплейты (задние панели) и внешние элементы защитных кожухов видеокарт.
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Китайское подразделение компании NVIDIA продемонстрировало на выставке BilibiliWorld 2026 (BW2026) в Шанхае восемь кастомизированных видеокарт GeForce RTX 5080, оформленных по мотивам популярных игр. Мероприятие GeForce RTX Super Player Experience Station открылось 10 июля в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая и продлится до 12 июля, в его рамках демонстрируются перспективное оборудование, игры и мероприятия для сообщества.

Источник изображения: NVIDIA GeForce China

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Проект реализован в рамках совместного брендинга с восемью партнерами-производителями (AIB). Каждая компания предоставила для выставки по одной модифицированной модели графического ускорителя. Изменения носят исключительно косметический характер: на бэкплейты (задние усилительные пластины) и кожухи систем охлаждения нанесены принты и графические элементы из соответствующих игр. Технические спецификации, включая тактовые частоты графического процессора, конфигурацию 16 ГБ видеопамяти и лимиты энергопотребления, полностью идентичны базовым розничным моделям RTX 5080.

Источник изображения: NVIDIA GeForce China

Коллекция охватывает четыре игровые франшизы, каждая из которых представлена устройствами от двух разных вендоров:

  • Wuthering Waves: стилистика игры интегрирована в модели GIGABYTE (базируется на версии GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G) и Colorful (iGame GeForce RTX 5080 Ultra W OC 16GB Edition).

  • Arknights: Endfield: тематический дизайн получили карты от Gainward (GeForce RTX 5080 Glare OC) и GALAX (GeForce RTX 5080 HOF NOX OC).

  • Silver Palace: визуальное оформление используется в ускорителях INNO3D (x E-Sports Rebel GeForce RTX 5080) и MANLI (White Starship GeForce RTX 5080 OC 16GB).

  • Neverness to Everness: элементы игры нанесены на видеокарты MSI (GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE) и ASUS (PRIME GeForce RTX 5080 16G).

Источник изображения: NVIDIA GeForce China

На выставочном стенде RTX Super Player Experience Station данные графические адаптеры задействованы в тестовых рабочих станциях для демонстрации производительности технологий NVIDIA. В частности, они применяются для показа работы алгоритмов масштабирования DLSS и локальной генерации ИИ-вычислений в указанных игровых проектах.

Источник изображения: NVIDIA GeForce China

Также на стенде NVIDIA посетителям предлагалось приобрести ограниченную партию референсных видеокарт GeForce RTX 5080 Founders Edition по цене 8299 юаней (94000 рублей), что соответствует официальной рекомендованной розничной цене NVIDIA в Китае.

Источник изображения: NVIDIA GeForce China

Представители NVIDIA позиционируют продемонстрированные видеокарты как лимитированные выставочные образцы. Информации о возможных сроках поступления тематических устройств в свободную розничную продажу, объемах серийного производства или их стоимости не раскрывается.

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#nvidia #китай #rtx 5080 #bilibiliworld 2026
Источник: videocardz.com
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