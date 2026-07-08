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Fantoci
Взломанная Assassin's Creed Black Flag Resynced появилась в сети до релиза, несмотря на Denuvo
Помимо Denuvo, издатель применил обязательную привязку к аккаунту Ubisoft и ограничение в пять активаций на устройство в сутки.
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В глобальной сети за несколько дней до официального релиза (9 июля 2026 года) появилась нелицензионная рабочая версия компьютерной игры Assassin’s Creed Black Flag Resynced от компании Ubisoft. Информацию об обходе систем безопасности и публикации исполняемых файлов подтвердили профильные мониторинговые ресурсы, отслеживающие активность в пиринговых сетях. Инцидент произошел вопреки тому, что проект защищен программным обеспечением Anti-Tamper от австрийской компании Denuvo (дочерняя структура Irdeto).

Источник изображения: Ubisoft

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Утечка стала возможной в результате раннего доступа к файлам игры через официальный клиент Ubisoft Connect. По информации технических изданий, компания открыла предварительную загрузку (preload) приложения для подписчиков сервиса Ubisoft+, при этом директории с дистрибутивом не были зашифрованы. Отсутствие криптографической защиты файлов позволило скопировать полные данные проекта на сторонние носители.

Встроенная антипиратская система Denuvo была нейтрализована посредством уязвимости на уровне гипервизора (hypervisor bypass). Этот алгоритм не удаляет DRM-модуль из исполняемого файла, а обходит процесс верификации, позволяя запускать приложение на неавторизованном оборудовании. Релиз эксплойта опубликовал субъект под псевдонимом DenuvOwO. Данная технология обхода имеет строгие требования: для запуска взломанной версии пользователям необходимо вручную отключить ряд встроенных функций безопасности в операционной системе Windows.

Для справки, Assassin’s Creed Black Flag Resynced — проект студии Ubisoft Singapore. Игра представляет собой ремейк оригинальной версии 2013 года, перенесенный на актуальную версию движка Ubisoft Anvil. В техническое обновление интегрировано глобальное освещение с трассировкой лучей, а также расширенные механики подводных исследований. Официальный выход на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S назначен на 9 июля.

Источник изображения: Youtube

Данная утечка фиксирует рост уязвимости систем DRM перед новыми методами взлома в 2026 году. За последние месяцы аналогичному обходу через гипервизор подверглись проекты Subnautica 2 и Forza Horizon 6. В случае с автосимулятором от Microsoft дистрибутив оказался в сети за девять дней до официального старта продаж.

Представители издательства Ubisoft и разработчики технологии Denuvo из компании Irdeto не публиковали заявлений касательно инцидента. Доступные технические отчеты указывают на то, что корпоративный сектор на данный момент не внедрил программные патчи для перманентной блокировки метода обхода через гипервизор, однако продолжает использовать Denuvo в новых релизах.

#ubisoft #denuvo #assassin&#x27;s creed black flag resynced #гипервизор #denuvowo
Источник: tomshardware.com
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