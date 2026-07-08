Ожидается участие Дженсена Хуанга и розыгрыш GeForce RTX 5090 Founders Edition.

NVIDIA Japan проведет закрытое мероприятие в токийском районе Акихабара, посвященное тридцатилетнему юбилею сотрудничества с корпорацией Sega. В рамках события заявлено выступление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, презентация процессора RTX Spark и розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition.

Источник изображения: videocardz.com

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Встреча назначена на 15 июля 2026 года. По данным подразделения NVIDIA GeForce JP, вход осуществляется по предварительному отбору. Желающим получить приглашение предложено до 12 июля опубликовать в социальных сетях материалы (фотографии, видеозаписи или текстовые истории), связанные с историей продуктов NVIDIA или Sega. Оповещение выбранных участников состоится 13 июля посредством личных сообщений. Среди присутствующих пройдет лотерея, главным призом которой станет десктопная видеокарта GeForce RTX 5090 Founders Edition.

В программу мероприятия включен визит Дженсена Хуанга. Планируется демонстрация возможностей новой платформы RTX Spark. Этот ARM-чип, первоначально представленный в конце мая 2026 года, ориентирован на устройства под управлением Windows. Система на кристалле объединяет 20-ядерный процессор архитектуры Grace, графический ускоритель Blackwell и поддерживает до 128 гигабайт объединенной памяти.

Источник изображения: x.com

Для справки, корпоративная история NVIDIA и Sega началась в 1995 году с выходом первого коммерческого чипа NVIDIA — NV1. Графический процессор использовался в картах расширения Diamond Edge 3D, которые интегрировались с экосистемой Sega и оснащались аппаратными портами для контроллеров консоли Sega Saturn.

Позже Sega оказала прямое влияние на финансовую стабильность NVIDIA. Во время работы над графическим чипом для консоли следующего поколения NVIDIA отклонилась от требуемых спецификаций и не смогла выполнить контрактные обязательства. Дженсен Хуанг запросил у президента Sega Сёитиро Иримадзири конвертацию невыплаченных по контракту 5 миллионов долларов в инвестиционный капитал. Средства Sega позволили NVIDIA избежать банкротства, сменить архитектурный вектор и профинансировать разработку чипа RIVA 128. Релиз RIVA 128 состоялся в 1997 году, объем продаж составил 1 миллион единиц за первые четыре месяца. В 1999 году, после выхода NVIDIA на фондовую биржу, Sega реализовала свой пакет акций за 15 миллионов долларов.