По словам Карпа, руководители компаний, с которыми он общается в частном порядке, «в бешенстве», поскольку платят за токены, не представляющие особой ценности.

Генеральный директор аналитической компании Palantir Алекс Карп заявил, что ведущие разработчики систем искусственного интеллекта неправомерно используют интеллектуальную собственность своих корпоративных клиентов. Соответствующие обвинения в адрес таких компаний, как OpenAI и Anthropic, прозвучали в эфире программы Squawk Box на телеканале CNBC.

Источник изображения: businessinsider.com

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Поводом для телевизионного интервью стало расширение партнерства Palantir с производителем чипов Nvidia в рамках недавно запущенной архитектуры Sovereign AI OS Architecture. Данная платформа предназначена для развертывания открытых моделей Nemotron в защищенных и изолированных средах, что позволяет правительственным учреждениям и крупному бизнесу сохранять полный контроль над собственными вычислительными мощностями и данными.

В ходе обсуждения интеграции с Nvidia Карп подверг критике текущую бизнес-модель передовых ИИ-лабораторий. По его словам, руководители американских корпораций в частных беседах выражают крайнее недовольство существующим ценообразованием. Карп утверждает, что компании платят за использование ИИ-токенов, которые не приносят ожидаемой коммерческой отдачи, в то время как поставщики алгоритмов извлекают проприетарные данные и конкурентные преимущества (так называемую «альфу») для дообучения собственных ИИ-моделей.

Глава Palantir охарактеризовал этот процесс как извлечение интеллектуальной собственности, замаскированное под подписку. Карп упомянул руководителей OpenAI Сэма Альтмана и Anthropic Дарио Амодея, уточнив, что его комментарии отражают аналитическую сводку настроений корпоративного сектора.

Дополнительно Карп указал на риски национальной безопасности, возникающие при передаче военной или коммерческой информации сторонним ИИ-провайдерам. В качестве альтернативы Palantir и Nvidia предлагают концепцию «ИИ-суверенитета», призывающую институциональных клиентов отказаться от стратегии максимизации токенов (tokenmaxxing) в пользу локальных систем, где заказчик полностью владеет базой данных и обучающими весами моделей.

По данным Tom's Hardware, акции Palantir выросли примерно на 9% в день выхода интервью, тогда как бумаги других ИИ-компаний просели. На момент публикации ни OpenAI, ни Anthropic официально не прокомментировали заявления Карпа.