Генеральный директор аналитической компании Palantir Алекс Карп заявил, что ведущие разработчики систем искусственного интеллекта неправомерно используют интеллектуальную собственность своих корпоративных клиентов. Соответствующие обвинения в адрес таких компаний, как OpenAI и Anthropic, прозвучали в эфире программы Squawk Box на телеканале CNBC.
Поводом для телевизионного интервью стало расширение партнерства Palantir с производителем чипов Nvidia в рамках недавно запущенной архитектуры Sovereign AI OS Architecture. Данная платформа предназначена для развертывания открытых моделей Nemotron в защищенных и изолированных средах, что позволяет правительственным учреждениям и крупному бизнесу сохранять полный контроль над собственными вычислительными мощностями и данными.
В ходе обсуждения интеграции с Nvidia Карп подверг критике текущую бизнес-модель передовых ИИ-лабораторий. По его словам, руководители американских корпораций в частных беседах выражают крайнее недовольство существующим ценообразованием. Карп утверждает, что компании платят за использование ИИ-токенов, которые не приносят ожидаемой коммерческой отдачи, в то время как поставщики алгоритмов извлекают проприетарные данные и конкурентные преимущества (так называемую «альфу») для дообучения собственных ИИ-моделей.
Глава Palantir охарактеризовал этот процесс как извлечение интеллектуальной собственности, замаскированное под подписку. Карп упомянул руководителей OpenAI Сэма Альтмана и Anthropic Дарио Амодея, уточнив, что его комментарии отражают аналитическую сводку настроений корпоративного сектора.
Дополнительно Карп указал на риски национальной безопасности, возникающие при передаче военной или коммерческой информации сторонним ИИ-провайдерам. В качестве альтернативы Palantir и Nvidia предлагают концепцию «ИИ-суверенитета», призывающую институциональных клиентов отказаться от стратегии максимизации токенов (tokenmaxxing) в пользу локальных систем, где заказчик полностью владеет базой данных и обучающими весами моделей.
По данным Tom's Hardware, акции Palantir выросли примерно на 9% в день выхода интервью, тогда как бумаги других ИИ-компаний просели. На момент публикации ни OpenAI, ни Anthropic официально не прокомментировали заявления Карпа.