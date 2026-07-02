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Fantoci
Edifier представила беспроводную игровую гарнитуру G5 Max с автономностью до 305 часов
Гарнитура поддерживает четыре способа подключения: Bluetooth, 2,4 ГГц через USB-A и USB-C, а также проводное соединение, что обеспечивает совместимость с ПК, ноутбуками, смартфонами, планшетами и игровыми консолями PS4/PS5 и Nintendo Switch.
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Китайский производитель аудиооборудования Edifier International официально представил новую беспроводную игровую гарнитуру G5 Max. Целевой аудиторией продукта заявлены киберспортсмены, стримеры и энтузиасты видеоигр. Устройство поступило в розничную продажу 1 июля 2026 года. Согласно опубликованной технической спецификации, максимальное время автономной работы гарнитуры составляет 305 часов на одном заряде аккумулятора (2000 мА·ч) при условии использования Bluetooth-соединения с отключенной светодиодной подсветкой.

Источник изображения: Edifier

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Аппаратная база модели включает 53-миллиметровые излучатели с титановым покрытием, сконструированные на базе композитной PEN-диафрагмы с использованием магнитов N52. Заявленное сопротивление излучателей составляет 64 Ом при коэффициенте нелинейных искажений (THD) менее 1%. Встроенный усилитель и цифровой сигнальный процессор (DSP) обеспечивают частоту дискретизации аудио 96 кГц при глубине 24 бит. Устройство получило тройную сертификацию Hi-Res (включая стандарт Hi-Res Audio Wireless) и поддерживает беспроводную передачу данных высокого разрешения посредством кодека LHDC 5.0.

Для обработки пространственного звука применяется технология THX Spatial Audio+, разработанная совместно с инженерами компании THX. Данная система конвертирует стереосигнал и многоканальное аудио, эмулируя виртуальное объемное звучание формата 7.1.4. Функция ориентирована на точное позиционирование звуковых источников (шагов, окружающих эффектов) в операционной системе Windows 11. Программное обеспечение позволяет регулировать параметры эквалайзера и нормализацию звука, а интегрированная аппаратная функция Dual-Channel автоматически балансирует уровни громкости между игровым процессом и голосовым чатом.

Захват голоса осуществляется системой из двух встроенных микрофонов и одного съемного узконаправленного модуля диаметром 9,75 мм. Для фильтрации внешнего шума применяются алгоритмы искусственного интеллекта на базе технологии ENC (Environmental Noise Cancellation).

Источник изображения: Edifier

Гарнитура поддерживает четыре независимых протокола подключения: беспроводную связь Bluetooth 6.0, радиоканал частотой 2,4 ГГц через комплектные трансиверы стандартов USB Type-A и USB Type-C, а также проводное соединение. В режиме радиоканала задействуется технология Flash Speed, предназначенная для минимизации задержки прохождения аппаратного сигнала.

Масса наушников составляет 305 граммов. На внешней стороне чашек размещена настраиваемая RGB-подсветка. На момент релиза G5 Max поставляется в двух цветовых вариантах: белом и темно-сером (Space Grey).

Рекомендованная розничная цена Edifier G5 Max составляет 149,99 долларов США. Продукт доступен для заказа на официальном сайте Edifier и через розничные сети партнеров.

#беспроводные наушники #edifier #беспроводная гарнитура #edifier g5 max #g5 max
Источник: notebookcheck.net
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