Рекомендованная розничная цена составляет $350, однако на вторичных торговых площадках процессор выставляется значительно дороже.

25 июня компания AMD начала розничные продажи процессора Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition по рекомендованной цене 349 долларов. Согласно данным мониторинга профильных ресурсов, складские запасы чипа были исчерпаны в течение нескольких минут после открытия продаж.

Источник изображения: wccftech.com

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Вскоре после того как товар закончился в официальных каналах дистрибуции, включая физические магазины сети Micro Center, процессоры появились на торговой площадке eBay. Перекупщики установили цены в диапазоне от 540 до 650 долларов. Статистика завершенных торгов фиксирует сделки на суммы, превышающие 700 долларов, что вдвое больше заявленной производителем стоимости. Большинство продавцов на вторичном рынке используют стандартные изображения продукта из интернета, однако часть из них публикует фотографии реальных коробок, подтверждая наличие товара на руках.

Для справки, выпуск Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition приурочен к десятилетию процессорного разъема AM4. Данная модель не является идентичной копией оригинального чипа 2022 года. Вследствие изменения производственных линий TSMC и перехода на второе поколение упаковки памяти 3D V-Cache инженерам AMD пришлось переработать компоновку устройства. Дополнительно в комплектацию обновленной версии включена углеродная термопрокладка Carbice Ice Pad.

Источник изображения: wccftech.com

Высокий уровень спроса на процессор обусловлен ценовой конъюнктурой на рынке аппаратного обеспечения. Переход на новую платформу AM5 подразумевает замену материнской платы и покупку оперативной памяти стандарта DDR5. При сохранении высоких цен на новые модули памяти значительная часть потребителей делает выбор в пользу модернизации текущих систем на базе сокета AM4. Юбилейная версия процессора закрывает эту потребность, обеспечивая максимальную производительность для систем предыдущего поколения.

Несмотря на появление информации об ограниченном тираже серии, представители AMD в комментариях для прессы опровергли эти данные. Производитель намерен продолжать регулярный выпуск Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition. Ожидается, что последующие поставки в розничные сети приведут к нормализации цен и снижению активности спекулянтов на вторичном рынке.