В описании игры нет боёвки, врагов, квестов, деревьев прокачки и лутбоксов. Единственное достижение — «You are now one of us» («Теперь вы один из нас») — выдаётся просто за запуск приложения.

На цифровой платформе Steam состоялся релиз проекта «Congratulations On Your Purchase» (Поздравляем с покупкой), позиционируемый разработчиком как «самая дорогая игра в Steam». Стоимость игры составляет 999,99 долларов США (в российской валюте — около 74 тыс. рублей), а единственной целью является демонстрация покупательной способности пользователя через получение коллекционного достижения.

Если вы когда-нибудь хотели пройти по красной дорожке, то можете сделать это за 999,99 долларов. Источник: store.steampowered.com

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Программа, разработанная студией Minimum Viable Prestige и изданная компанией Worth It Studio, появилась в магазине 28 мая 2026 года, однако внимание профильных медиа привлекла во второй половине июня. В официальном синопсисе указано, что установленная цена не является ошибкой, а выступает главной концептуальной особенностью продукта. Разработчики акцентируют внимание на том, что целевая аудитория приобретает игру осознанно для подтверждения финансового статуса, о чем свидетельствует описание: «Вы видели цену. Вы прочитали описание. И все равно купили».

Продолжительность Congratulations On Your Purchase ограничена 10 минутами. Игровой процесс разворачивается от первого лица и лишен стандартных интерактивных элементов: отсутствует боевая система, квесты, деревья навыков и лутбоксы. Пользователь проходит по красной ковровой дорожке в виртуальном дворце под вспышки камер неигровых персонажей, имитирующих папарацци. Единственное доступное действие — достичь цифровой стены, на которой покупатель оставляет свое имя. Эта запись синхронизируется и становится видимой для всех последующих обладателей цифровой копии.

Источник: store.steampowered.com

После завершения "миссии" на аккаунт начисляется единственное достижение Steam. Оно выполнено в виде «золотого билета» с центрированным номиналом в 999 долларов, подтверждающим факт транзакции.

Анализируя техническую базу проекта, специалисты издания Tom's Hardware констатировали, что графическое исполнение не соответствует статусу премиального продукта и визуально напоминает тайтлы эпохи консоли Nintendo 64. На странице в Steam также присутствует маркировка, информирующая об использовании генеративного искусственного интеллекта для создания части маркетинговых материалов. По статистике аналитического сервиса SteamDB, пиковый онлайн с момента релиза составил один человек.

Два покупателя уже оставили свои подписи на стене. Источник: store.steampowered.com

Журналисты издания Insider Gaming проводят параллели между новым проектом и приложением I Am Rich для iOS. Выпущенное в 2008 году за аналогичные 999,99 доллара, оно состояло лишь из статичного изображения драгоценного камня и выполняло функцию символа статуса.