Grand Theft Auto V, предыдущая часть серии, выпущенная в 2013 году, занимает второе место в списке самых продаваемых видеоигр за всю историю. Разработка GTA VI, по оценкам аналитиков, стала самой дорогой в истории индустрии: только бюджет студии Rockstar North на заработную плату в период с 2019 по 2025 год составил около $2,1 млрд.

Компания Rockstar Games официально заявила, что предварительные заказы на видеоигру Grand Theft Auto VI начнутся 25 июня 2026 года. Оформить предзаказ можно будет в цифровых магазинах, а также у ряда авторизованных розничных продавцов. Одновременно с анонсом студия впервые представила официальную обложку игры, которая уже доступна для загрузки на официальном сайте проекта.

Соответствующее уведомление опубликовано в официальном аккаунте студии в социальной сети X. С 25 июня пользователи смогут оформить предзаказ в цифровых магазинах PlayStation Store и Microsoft Store, а также у авторизованных розничных ритейлеров. На старте продаж Grand Theft Auto VI выйдет исключительно на консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О планах по разработке версии для персональных компьютеров компания на данный момент не сообщает.

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Официальная розничная цена базовой версии игры пока не раскрыта. Аналитики профильного рынка ожидают, что стоимость продукта может превысить стандартные 70 долларов США. Также предполагается наличие премиальных и коллекционных изданий стоимостью от 100 до 120 долларов. Окончательные расценки будут опубликованы в день открытия предварительных заказов.

Одновременно с анонсом Rockstar представила официальную обложку игры. Изображение выполнено в традиционном для франшизы стиле графического коллажа. В центре композиции находятся два протагониста — Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Фон состоит из элементов, характерных для вымышленного штата Леонида и мегаполиса Вайс-Сити: спортивного автомобиля, скоростного катера, мотоцикла, вертолета, а также представителей местной фауны — крокодила и фламинго. На обложке также присутствуют второстепенные персонажи, в том числе владелец клуба Буби Айк.

Начало приема заявок подтверждает планы издателя Take-Two Interactive по выпуску игры осенью текущего года. Официальный релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник ранее сообщал инвесторам, что полномасштабная маркетинговая кампания проекта начнется летом. На фоне новостей об открытии предзаказов акции холдинга Take-Two выросли на 4% в ходе утренних торгов.

Предыдущая часть серии, Grand Theft Auto V, выпущенная в 2013 году, разошлась тиражом около 230 миллионов экземпляров. Финансовые эксперты прогнозируют, что запуск шестой части принесет издателю выручку в размере нескольких миллиардов долларов в первые дни после релиза.