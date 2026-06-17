Напарник способен принимать автономные решения: собирать предметы, обеспечивать огневое прикрытие, управлять транспортом, оказывать помощь в воскрешении союзников и вести бой с другими игроками.

Студия KRAFTON совместно с корпорацией NVIDIA запустила открытое бета-тестирование аркадного режима Ally Duo Mode в многопользовательском шутере PUBG: BATTLEGROUNDS. Главным нововведением стала интеграция технологии автономных виртуальных персонажей NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine). В рамках данного режима игроки могут объединиться в пару с управляемым искусственным интеллектом напарником по имени Ally для проведения матчей на карте Санок (Sanhok). Тестирование будет проходить с 17 по 30 июня 2026 года.

Источник: hardwarepremium.com

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В отличие от стандартных NPC, чьи действия и реплики запрограммированы заранее, персонаж Ally функционирует как полноправный участник матча (Co-Playable Character). Бот способен самостоятельно перемещаться по локации, осуществлять сбор экипировки, вступать в огневые столкновения и координировать тактику с игроком через голосовой или текстовый чат. Игровая ИИ-модель обучена PUBG-специфичной терминологии, распознает сленг игроков, особенности карты и характеристики внутриигровых предметов. Поддерживается коммуникация на английском, корейском и китайском языках.

Вычислительные процессы, связанные с поведением и генерацией речи ИИ, выполняются не на облачных серверах, а локально на компьютере пользователя. Для обеспечения работы технологии параллельно задействованы три нейросетевые модели. За распознавание речи игрока в реальном времени отвечает модуль NVIDIA Parakeet (Speech-to-Text). Анализ боевой ситуации и генерацию контекстно-зависимых ответов осуществляет малая языковая модель (SLM) NVIDIA Mistral-Nemo-Minitron с 2 миллиардами параметров. Синтез голосовых ответов происходит с помощью проприетарной системы Text-to-Speech от KRAFTON.

Источник: videocardz.com

Отказ от облачных вычислений в пользу локальной обработки данных наложил жесткие аппаратные ограничения на системы пользователей. Для запуска режима Ally Duo Mode обязательно наличие видеокарты семейства NVIDIA GeForce RTX — для владельцев графических ускорителей других производителей или старых моделей кнопка старта заблокирована на программном уровне. Минимальные системные требования включают видеокарты уровня RTX 2080 Ti или RTX 3060 с объемом видеопамяти не менее 8 ГБ, а также 16 ГБ оперативной памяти. Рекомендованные спецификации требуют наличия RTX 4070 (12 ГБ VRAM), 24 ГБ ОЗУ, драйвера версии 555.85 (или новее) и активированной функции аппаратно-ускоренного планирования GPU в Windows.





Публичное тестирование ИИ в PUBG приурочено к релизу нового набора инструментов NVIDIA ACE Game Agent SDK и специализированных плагинов для движка Unreal Engine 5. Данные инструменты позволяют разработчикам интегрировать модули автоматического распознавания речи и языковые модели непосредственно в клиент игры, закладывая основу для создания нового поколения автономных игровых агентов с обработкой алгоритмов на конечном устройстве пользователя.

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