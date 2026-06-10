В марте компания провела корректировку прайс-листов для партнеров. В результате розничная стоимость ряда популярных моделей компьютеров увеличилась более чем на 1000 юаней (эквивалент 148–150 долларов).

Компания Lenovo, крупнейший производитель персональных компьютеров в мире (27% мирового рынка), планирует повысить розничные цены на весь потребительский ассортимент с июля 2026 года. По данным Finance Sina, решение об изменении ценовой политики было принято на внутреннем рабочем совещании в мае; стоимость отдельных моделей ПК вырастет более чем на 150 долларов.

Источник: lenovo.com

реклама

Июльский пересмотр цен станет для китайской компании уже вторым в текущем году. В марте Lenovo сделала повышение цен для линеек потребительских устройств и серверного оборудования. Глава компании Ян Юаньцин предупреждал в начале года о намерении скорректировать прайс-листы в ответ на рост стоимости памяти.

Основная причина — дефицит и удорожание компонентов памяти. По данным TrendForce, производители ПК испытывают нарастающее давление на рентабельность: ключевые компоненты DRAM, включая DDR5, подорожали на 70% в годовом выражении, отдельные позиции на 170%. По оценкам HP, затраты на память теперь составляют 15–18% себестоимости среднестатистического ПК — вдвое больше, чем годом ранее.

Следует отметить, что Lenovo ранее занимала особую позицию среди конкурентов, заявляя о наличии достаточного запаса компонентов памяти на весь 2026 год. Это подтверждал финансовый директор компании, объявивший о наращивании складских запасов на 50%. Тем не менее накопленный буфер не позволил удержать цены: согласно Reuters, генеральный директор компании сообщил, что повышение цен необходимо для компенсации роста затрат на память.

Источник: connection.com

Акции Lenovo на торгах упали почти на 10% на фоне появления этих сведений.

Lenovo — не единственный участник рынка, столкнувшийся с необходимостью пересмотра цен. Dell и Lenovo к началу 2026 года уже повышали цены на 20%. HP, Acer, Samsung и LG также скорректировали стоимость своих устройств. TrendForce пересмотрела прогноз по поставкам ноутбуков на 2026 год: первоначально ожидавшийся рост на 1,7% сменился прогнозом снижения на 2,4% в годовом выражении.

По данным Inews24, среднеценовой ноутбук Lenovo на рынке США в 2025 году стоил $799; в 2026-м тот же сегмент перешагнул отметку $900, прибавив около 12,6% год к году. Для старших конфигураций с большим объёмом оперативной памяти и накопителей абсолютный прирост стоимости оказывается выше.

Официального комментария от Lenovo по предстоящему июльскому изменению прайс-листов на момент публикации не поступало.