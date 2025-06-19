Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Моддер превратил Nintendo Switch в «самый медленный iPhone», который загружается 20 минут и сбоит
Эксперты в области эмуляции и реверс-инжиниринга заявили, что запуск iOS на стороннем оборудовании - одна из сложнейших задач в этой сфере.

Моддер под псевдонимом PatRyk опубликовал в социальной сети X отчет о своем проекте по установке iOS на Nintendo Switch OLED. Целью было создать гибридное устройство, сочетающее портативность консоли Nintendo с функциональностью iPhone. Однако результат оказался далеким от ожиданий: система загружается за 20 минут, регулярно вылетает из-за сбоев ядра, а ни одно приложение, включая Safari и App Store, не функционирует. Его эксперимент стал самым обсуждаемым в сообществе моддеров и поднял вопросы о границах кастомизации современных устройств.

Пока более 3,5 миллионов человек проводили последние недели, играя в новую Nintendo Switch 2, пользователь соцсети @Patrosi73 решил потратить время на полезное, по его мнению, занятие: попытку запустить iOS на оригинальной Nintendo Switch. 17 июня 2025 года моддер опубликовал результаты своего эксперимента, назвав получившееся устройство "самым медленным iPhone в мире".

По словам PatRyk, он потратил два полных дня на разработку способа запуска полной сборки iOS внутри QEMU — эмулятора с открытым исходным кодом и виртуализатора, который может имитировать совершенно разные аппаратные архитектуры программно. Результатом стала полная среда iOS, эмулируемая непосредственно на процессоре Nvidia Tegra X1 консоли Switch.

Несмотря на техническое достижение, практическая ценность проекта стремится к нулю. По собственному признанию PatRyk, устройство едва функционирует. Система демонстрирует критические проблемы производительности:

  • Время загрузки системы составляет около 20 минут
  • Происходят регулярные сбои ядра операционной системы
  • Отсутствуют работающие приложения
  • Интерфейс практически неотзывчив на пользовательский ввод

"Я потерял рассудок (и 2 дня своей жизни на установку этого)", — пошутил автор проекта в своем посте. Моддер честно признал, что созданное устройство непригодно для практического использования.

Процессор Nintendo Switch - Nvidia Tegra X1 - представляет собой ARM-совместимый чип, что теоретически делает возможным запуск iOS. Однако разница в архитектуре, драйверах и аппаратной оптимизации создает множество препятствий для стабильной работы системы.

Для Патрика проект, по-видимому, был больше о развлечении, чем о создании чего-то отдаленно практичного. Энтузиаст подчеркнул, что его целью было доказать техническую возможность запуска iOS на несовместимом оборудовании, а не создание функционального устройства.

Эксперимент PatRyk привлек внимание технического сообщества и энтузиастов моддинга. Публикация в X набрала тысячи просмотров и сотни комментариев от пользователей, выражающих восхищение техническими навыками автора, несмотря на практическую бесполезность результата.

Успешный запуск iOS на Nintendo Switch представляет собой впечатляющее техническое достижение, демонстрирующее возможности современного эмулирования. Однако критические проблемы производительности — 20-минутная загрузка, сбои ядра и отсутствие работающих приложений — делают результат непригодным для практического использования.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#iphone #ios #моддинг #qemu #nintendo switch
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
3
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
3
Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга может начаться с 2027 по 2030 годы
1
В Иране представили новый дрон Shahed-107 с дальностью более 1500 км
+
Samsung обновляет дизайн сайта по всему миру
+
Audio-Technica представила наушники ATH-CKS50TW2 с магнитным креплением и автономностью до 65 часов
+
Россия и Китай запускают проект по строительству ледовых контейнеровозов для СМП
+
«Ростех» заморозит строительство трёх мусороперерабатывающих заводов «до лучших времён»
3
Ученые выяснили, как люди с биполярным расстройством воспринимают окружающий мир
+
Батарея Redmi K80 Ultra на 7410 мАч обеспечит более двух дней автономной работы
+
К весне 2026 года в России ожидается повышение цен на пиво на 10-20%
+
Поддержка обновлений Samsung Galaxy Watch 4 подходит к концу
+
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
NVIDIA исправила много проблем в новых драйверах Game Ready и Studio версии 576.80
+
Водительские права за счет государства: кого касается программа
+
Вероятность столкновения Земли с другой планетой вычислена с помощью компьютерного моделирования
1
Инсайдер: новая архитектура ядра ARM должна значительно повысить эффективность IPC
3
Сбербанк сообщил о масштабных хищениях средств через NFC-технологии
+
Китай проводит испытания специальной системы из трех десантных барж типа «Шуйцяо»
+
Астрономы запечатлели самое красочное изображение галактики за всю историю
+

Популярные статьи

Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
69
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
11
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
23
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
2
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
122
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
3
Обзор фильмов «Балерина» и «Как приручить дракона» - два билета, два мира, один довольный зритель
6
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
12
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
10

Сейчас обсуждают

Vorvort
18:09
Интел R. I. P. Пока сама компания новые техпроцессы не освоит - так и будет плестись в хвосте.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
18:09
Я же писал тебе игры без лучей и HDR. Не играю.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
18:05
Где скачал или покупал игру. тоже хочу в нее по гамать.
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
smash526
17:53
Добавлю - это вы ещё Path Tracing не видели :) Doom TDA сажает почти в два раза
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
Ni9999
17:51
вот задрал аднака
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Чaтo - -- - Бoт
17:50
Что б они не делали - не идут дела...(цэ)
Огневые испытания прототипа Starship S36 завершились неудачей
Чaтo - -- - Бoт
17:49
Позитивчик, мы тебя теряем, давай мухом назад в будущее из своего прошлогодья, блохастик!
ОАК планирует увеличить производство самолетов на 30% в 2025 году
Чaтo - -- - Бoт
17:47
Хая Фаллос, тупая пи...да: Оглянись вокруг себя, не еб..т ли кто тебя?!
Российская студия Watt Studio анонсировала игру Tsarevna
Imeron
17:43
Это долгий путь. Раньше это был универсальный перспективный формат Портсофт, который работает везде, а сейчас цитата: "Извольте, но я не собираюсь компилировать это мракобесие под все линуксы в отдель...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Дато Нижегородский
17:42
Ну вот, пошли комментарии от линуксоидов, которые уже спустились с орбиты после взрыва пукана🤣💥 Ну что...так и запишем: Жопная тяга на 8 часов в космос выкидывает, а потом линуксоид спускается и п...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем