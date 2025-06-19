Эксперты в области эмуляции и реверс-инжиниринга заявили, что запуск iOS на стороннем оборудовании - одна из сложнейших задач в этой сфере.

Моддер под псевдонимом PatRyk опубликовал в социальной сети X отчет о своем проекте по установке iOS на Nintendo Switch OLED. Целью было создать гибридное устройство, сочетающее портативность консоли Nintendo с функциональностью iPhone. Однако результат оказался далеким от ожиданий: система загружается за 20 минут, регулярно вылетает из-за сбоев ядра, а ни одно приложение, включая Safari и App Store, не функционирует. Его эксперимент стал самым обсуждаемым в сообществе моддеров и поднял вопросы о границах кастомизации современных устройств.

Пока более 3,5 миллионов человек проводили последние недели, играя в новую Nintendo Switch 2, пользователь соцсети @Patrosi73 решил потратить время на полезное, по его мнению, занятие: попытку запустить iOS на оригинальной Nintendo Switch. 17 июня 2025 года моддер опубликовал результаты своего эксперимента, назвав получившееся устройство "самым медленным iPhone в мире".

По словам PatRyk, он потратил два полных дня на разработку способа запуска полной сборки iOS внутри QEMU — эмулятора с открытым исходным кодом и виртуализатора, который может имитировать совершенно разные аппаратные архитектуры программно. Результатом стала полная среда iOS, эмулируемая непосредственно на процессоре Nvidia Tegra X1 консоли Switch.

Несмотря на техническое достижение, практическая ценность проекта стремится к нулю. По собственному признанию PatRyk, устройство едва функционирует. Система демонстрирует критические проблемы производительности:

Время загрузки системы составляет около 20 минут

Происходят регулярные сбои ядра операционной системы

Отсутствуют работающие приложения

Интерфейс практически неотзывчив на пользовательский ввод

"Я потерял рассудок (и 2 дня своей жизни на установку этого)", — пошутил автор проекта в своем посте. Моддер честно признал, что созданное устройство непригодно для практического использования.

Процессор Nintendo Switch - Nvidia Tegra X1 - представляет собой ARM-совместимый чип, что теоретически делает возможным запуск iOS. Однако разница в архитектуре, драйверах и аппаратной оптимизации создает множество препятствий для стабильной работы системы.

Для Патрика проект, по-видимому, был больше о развлечении, чем о создании чего-то отдаленно практичного. Энтузиаст подчеркнул, что его целью было доказать техническую возможность запуска iOS на несовместимом оборудовании, а не создание функционального устройства.

Эксперимент PatRyk привлек внимание технического сообщества и энтузиастов моддинга. Публикация в X набрала тысячи просмотров и сотни комментариев от пользователей, выражающих восхищение техническими навыками автора, несмотря на практическую бесполезность результата.

Успешный запуск iOS на Nintendo Switch представляет собой впечатляющее техническое достижение, демонстрирующее возможности современного эмулирования. Однако критические проблемы производительности — 20-минутная загрузка, сбои ядра и отсутствие работающих приложений — делают результат непригодным для практического использования.