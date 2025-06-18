Пользователи жалуются на неполадки с сетью, Bluetooth и качеством изображения на внешних мониторах.

Июньское накопительное обновление Microsoft для Windows 11 (KB5063060) стало источником серьезных проблем для многих пользователей. Ситуацию усугубил тот факт, что оно было выпущено для устранения неполадок с античитом Easy Anti-Cheat, появившихся после установки предыдущего патча KB5060842. Теперь же, по данным издания Windows Latest, последнее обновление попросту не устанавливается, выдавая в процессе ошибки с кодами 0x800f0922, 0x80070002, 0x80070306 и 0x800f0991.

Более того, неполадки не ограничиваются лишь сбоями при установке. Некоторые сообщают о зависании процесса на 100%, после чего система не загружается. Другие столкнулись с той самой проблемой, которую обновление и должно было исправить: система зависает или аварийно завершает работу прямо во время игр.

Список жалоб на этом не заканчивается. У некоторых пользователей после обновления искажались цвета на внешних мониторах, подключенных по HDMI; дефект исчезал только после удаления патча. Возникали и трудности с Bluetooth-устройствами: их приходилось подключать заново после каждой перезагрузки, а в «Панели управления» создавались дубликаты. Наконец, многие отмечают падение скорости и общую нестабильность сетевого соединения.

Пострадавшим пользователям Microsoft рекомендует удалить обновление KB5063060 через «Центр обновления Windows». В качестве альтернативы можно скачать патч вручную из «Каталога Центра обновления Майкрософт» или же дождаться исправлений в будущих выпусках.

Впрочем, следует отметить, что проблема не носит массового характера, и большинство пользователей с указанными неполадками не столкнулись.