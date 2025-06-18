Июньское накопительное обновление Microsoft для Windows 11 (KB5063060) стало источником серьезных проблем для многих пользователей. Ситуацию усугубил тот факт, что оно было выпущено для устранения неполадок с античитом Easy Anti-Cheat, появившихся после установки предыдущего патча KB5060842. Теперь же, по данным издания Windows Latest, последнее обновление попросту не устанавливается, выдавая в процессе ошибки с кодами 0x800f0922, 0x80070002, 0x80070306 и 0x800f0991.
Более того, неполадки не ограничиваются лишь сбоями при установке. Некоторые сообщают о зависании процесса на 100%, после чего система не загружается. Другие столкнулись с той самой проблемой, которую обновление и должно было исправить: система зависает или аварийно завершает работу прямо во время игр.
Список жалоб на этом не заканчивается. У некоторых пользователей после обновления искажались цвета на внешних мониторах, подключенных по HDMI; дефект исчезал только после удаления патча. Возникали и трудности с Bluetooth-устройствами: их приходилось подключать заново после каждой перезагрузки, а в «Панели управления» создавались дубликаты. Наконец, многие отмечают падение скорости и общую нестабильность сетевого соединения.
Пострадавшим пользователям Microsoft рекомендует удалить обновление KB5063060 через «Центр обновления Windows». В качестве альтернативы можно скачать патч вручную из «Каталога Центра обновления Майкрософт» или же дождаться исправлений в будущих выпусках.
Впрочем, следует отметить, что проблема не носит массового характера, и большинство пользователей с указанными неполадками не столкнулись.