По словам основателя OpenAI, такие предложения получили многие сотрудники его команды.

Компания Meta* пыталась переманить ключевых специалистов из OpenAI, чтобы укрепить собственное подразделение в области генеративного искусственного интеллекта. Для этого, по словам генерального директора стартапа Сэма Альтмана, компания предлагала бонусы в размере 100 миллионов долларов.

В подкасте «Uncapped with Jack Altman», выпуск которого состоялся во вторник, Альтман рассказал, что материнская компания Facebook, прямой конкурент OpenAI, также предлагала сотрудникам стартапа и «гигантские» годовые оклады, превышающие 100 миллионов долларов.

«Это просто безумие», — признался Альтман в интервью своему брату Джеку. «Я очень рад, что до сих пор никто из наших ключевых специалистов не принял эти предложения». Сооснователь OpenAI уточнил, что подобные предложения получили «многие сотрудники» его команды.

Представители Meta на момент публикации материала пока не прокомментировали данную информацию.

Следует отметить, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта между OpenAI, Google, Microsoft и Meta в последнее время крайне обострилась. Последняя компания в этом списке является и в области ИИ аутсайдером, который пытается догнать остальных и инвестирует в это направление миллиарды долларов. Так, в январе глава Meta Марк Цукерберг заявлял о планах компании вложить в ИИ не менее $60 млрд в текущем году, чтобы занять лидирующие позиции в отрасли.

На прошлой неделе Meta заключила сделку с компанией Scale AI. По некоторым данным, ее сумма превышает $10 млрд. Scale AI специализируется на разметке данных для обучения моделей искусственного интеллекта. По условиям соглашения, основатель и глава Scale AI Александр Ванг перейдет на работу в Meta. Его задачей станет содействие техногиганту в достижении амбициозных целей в сфере ИИ, включая разработки в области сверхинтеллекта.

В том же подкасте Альтман, сравнивая Meta со своей компанией, выразил уверенность, что «у OpenAI гораздо больше шансов на успех в создании сверхинтеллекта».

«Стратегия, при которой главным аргументом для найма служат огромные гарантированные выплаты „на входе“, едва ли способствует формированию сильной корпоративной культуры», — добавил руководитель OpenAI.

Кроме того, по сообщениям американских СМИ, Meta предлагала девятизначные годовые оклады и топ-менеджерам Scale AI.

«Я во многом уважаю Meta, — заключил Альтман, — но не считаю инновации их сильной стороной».





*Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.