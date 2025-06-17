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Fantoci
Nexus Mods, крупнейшая платформа для модификаций компьютерных игр, обрела новых владельцев
Ее основатель, Робин «Dark0ne» Скотт, руководил проектом почти 24 года, но из-за профессионального выгорания решил уступить место новому руководству.

Путь Nexus Mods начинался со скромного фанатского сайта по игре The Elder Scrolls III: Morrowind. Однако проект быстро привлек огромную аудиторию любителей игровых модификаций и уже к 2007 году превратился в полноценный портал. С тех пор его команда выросла до 40 человек, число зарегистрированных пользователей превысило 63 миллиона, а общее количество загрузок достигло впечатляющей отметки в 16,8 миллиарда. Судя по всему, управление таким масштабным ресурсом стало для Скотта непосильной ношей.

«Каждый божий день на протяжении двух десятилетий я был, что называется, на передовой, — написал он. — Занимался исправлением ошибок, читал отзывы, выпускал обновления или оказывался втянут в очередную драму внутри сообщества. Работа эта приносила удовлетворение, но была то хаотичной, то изнурительной, и всегда оставалась чем-то очень личным. Где-то на этом пути я забыл, что нужно делать паузы, чтобы перевести дух или просто нормально поспать».

Управление сайтом не прошло бесследно и привело к тяжелейшему выгоранию. Поэтому, по твердому убеждению Скотта, «лучшее, что я могу сделать для будущего Nexus Mods, — это отойти в сторону и передать бразды правления новому руководству, которое со свежими силами поведет бизнес вперед».

Такие кадровые перестановки, разумеется, породили в сообществе тревожные вопросы. Главный из них — не попытается ли новое руководство ввести плату для пользователей. Однако Скотт уверяет, что новые владельцы разделяют его страсть к игровым модификациям, и добавляет, что «это не какая-то корпоративная сделка по продаже бизнеса и не закулисный сговор».

Интриги добавляет и то факт, что Скотт не раскрыл полных имен новых владельцев, упомянув лишь их имена, Виктор и Маринус, и никнеймы — Foledinho и Rapsak.

При этом он заверил, что новое руководство пообещало сделать своим приоритетом «долгосрочную стабильность, а не смену ценностей или вектора развития платформы». Скотт подчеркнул, что принцип «Nexus Mods ориентирован в первую очередь на сообщество и авторов модов» не подлежит обсуждению. Сам он также не ожидает каких-либо кардинальных изменений в работе сайта.

Хотя в официальном заявлении не раскрыты личности новых владельцев, опытные пользователи, судя по всему, выяснили, что речь идёт о Викторе Фольманне (Victor Folmann) и Маринусе Эльгаарде (Marinus Elgaard). Они являются основателями технологической компании Chosen, на сайте которой указано, что она «сотрудничает с разработчиками, чтобы помочь им масштабировать созданные ими проекты... и обеспечить долгосрочное процветание бизнеса».

В своем обращении Скотт также отметил, что не собирается окончательно прощаться с Nexus Mods и по-прежнему будет заглядывать на форумы. «Я также буду работать с новой командой, помогая определять общее направление развития сайта, — подытожил он, — но мне больше не придется лично утверждать каждую мелочь и нести ответственность абсолютно за всё».

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#модификации игр #the elder scrolls iii: morrowind #nexus mods #моды для игр
Источник: nexusmods.com
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