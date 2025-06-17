Вопреки своей многолетней политике, компания Meta решила монетизировать WhatsApp, и скоро в мессенджере появится реклама.

До сих пор WhatsApp оставался единственным приложением компании Meta* без рекламы. Однако теперь ситуация кардинально изменится: реклама появится в отдельных разделах приложения, не затрагивая личную переписку пользователей.

В ближайшие месяцы рекламные объявления будут интегрированы в раздел «Статусы», функционально схожий с «Историями» в Instagram, где пользователи публикуют фото и видео из своей повседневной жизни. Рекламные объявления начнут появляться между статусами людей, на которых вы подписаны. Meta пока не раскрывает точной частоты показов, но если ориентироваться на опыт Instagram, то, вероятно, реклама будет демонстрироваться после каждых четырёх-пяти просмотренных историй.

Нам обещают, что компания Meta не станет использовать персональные данные для таргетирования этой рекламы. Это означает, что компания не будет анализировать содержание ваших сообщений или список контактов, чтобы подобрать релевантные рекламные объявления. Вместо этого Meta будет опираться на такие данные, как ваше местоположение, язык интерфейса, история взаимодействия с каналами или ранее проявленный интерес к определённой рекламе.

Помимо этого, компания вводит новый способ монетизации для представителей бизнеса, знаменитостей и инфлюенсеров, которые ведут свои каналы в WhatsApp. Канал в WhatsApp функционирует по принципу масштабного группового чата, позволяя одновременно рассылать обновления всем своим подписчикам. Многие организации активно используют каналы для информирования пользователей о значимых изменениях или акциях.

В скором времени владельцы этих каналов получат возможность взимать плату за эксклюзивный доступ к определённому контенту. Предполагается, что механизм будет схож с подпиской на Patreon: владельцы каналов смогут предлагать базовый бесплатный уровень доступа для большинства пользователей, тогда как те, кто желает получить доступ к дополнительным эксклюзивным услугам, смогут оформить платную подписку.

Согласно статитстике ежедневно около 1,5 миллиарда человек просматривают разделы «Каналы» и «Статус». В настоящий момент нет никаких признаков того, что WhatsApp планирует интегрировать рекламу в другие части своего приложения. Тем не менее, это вполне может произойти в будущем, если компания продолжит наращивать успех в расширении рекламных возможностей.





* Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.