Новая модель также позволяет пользователям оценивать качество ночного отдыха через мобильное приложение Soundcore.

Китайская компания Anker представила новую версию своих беспроводных наушников для сна - Soundcore Sleep A30. Как заявляет производитель, новинка еще эффективнее обеспечивает спокойный сон, поскольку отсекает посторонние шумы с помощью системы активного шумоподавления (ANC). Если предыдущие модели, например Sleep A20, полагались на пассивную звукоизоляцию за счет плотной посадки в ухе, то в A30 впервые применена активная технология. При этом, по сообщению издания The Verge, разработчикам удалось сохранить время автономной работы на уровне, достаточном для всей ночи.

Модель Sleep A30 отличается более тонким и компактным корпусом по сравнению с предшественниками. По словам представителей Anker, такое решение повышает комфорт при использовании наушников во время сна, особенно для людей, предпочитающих делать это на боку, так как давление на подушку заметно снижается. В комплекте предусмотрены четыре размера силиконовых насадок, три размера насадок из пены с эффектом памяти и три варианта ушных креплений, чтобы каждый пользователь мог подобрать оптимальную посадку.

Согласно заявленным техническим характеристикам, Sleep A30 блокируют до 30 дБ внешнего шума благодаря системе активного шумоподавления с двумя микрофонами внутри и снаружи уха. Однако появление этой функции отразилось на времени автономной работы. Если модель A20 работала до 14 часов от одного заряда, то предел для A30 составляет девять часов при воспроизведении звуков из памяти устройства (до 45 часов с подзарядкой от кейса). При потоковой передаче музыки или подкастов со смартфона время работы сокращается до 6,5 часов (до 35 часов с кейсом).

В зарядном кейсе реализована уникальная технология, названная Anker «Адаптивная маскировка храпа». Обнаружив храп спящего рядом человека, кейс анализирует его, генерирует маскирующий аудиосигнал и передает его в наушники, помогая заглушить нежелательный звук.

Помимо этого, наушники Sleep A30 оснащены функциями мониторинга сна и отслеживания положения во сне, что позволяет пользователям объективно оценить качество своего ночного отдыха посредством мобильного приложения Soundcore. Среди других возможностей — персональный будильник с функцией отложенного сигнала и опция поиска наушников, если они затерялись в постели. Подключение к устройствам осуществляется по протоколу Bluetooth 5.3.