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Fantoci
На eBay выставили на продажу еще одну Nvidia GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ видеопамяти
На торговой площадке появилась видеокарта в эталонном исполнении Founder’s Edition, причём в полной комплектации с коробкой.

В воскресенье, 15 июня, на торговой площадке eBay появилось объявление о продаже уникальной видеокарты Nvidia в стиле Founder’s Edition с увеличенным до 20 ГБ объемом видеопамяти, которая окончательно подтвердила информацию о разработке инженерного образца GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ VRAM. Её появление пролило свет на так и не состоявшийся этап в истории Nvidia и доказало правдивость давних слухов о 20-гигабайтной версии. Коллекционерам, впрочем, радоваться нечему: судя по всему, видеокарту уже приобрели, потому что лот на eBay уже закрыт. Вряд ли стоит ожидать появления подобных лотов в ближайшее время, ведь проданный экземпляр был всего лишь инженерным образцом, и нет оснований считать, что Nvidia наладила массовое производство таких видеокарт с 20 ГБ памяти.

Видеокарту на аукцион выставил пользователь eBay с ником malumarbor. В лоте были опубликованы фотографии коробки, самой карты, наклейки «Только для разработки» и её обратной стороны. Как отмечает портал VideoCardz, в описании лота было указано, что это инженерный или тестовый образец, и продавец заверил, что видеокарта полностью исправна.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ VRAM. Источник: malumarbor/eBay

«Продается редкий инженерный/тестовый образец видеокарты RTX 3080 Ti FE, — написал malumarbor в описании на eBay. — Это обычная 3080 Ti, за исключением того, что у нее 20 ГБ видеопамяти вместо 12 ГБ. Карта полностью исправна и в идеальном состоянии. Обратите внимание: чтобы использовать ее для игр или 3D-задач, необходимо воспользоваться сторонним драйвером вроде Nvidia-patcher, так как официальные драйверы Nvidia эту модель не поддерживают».

За видеокарту просили 1199,99 доллара с возможностью торга, так что точная сумма сделки осталась неизвестной. Впрочем, неудивительно, если какой-нибудь коллекционер приобрёл её по цене, близкой к запрашиваемой. Конечно, RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти впечатляет, однако современные модели Nvidia серии RTX 50 предлагают улучшенную трассировку лучей и технологию генерации кадров. Эти возможности делают их более заманчивым выбором для покупателя, готового выложить свыше тысячи долларов.

Коробка Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ VRAM. Источник: malumarbor/eBay

Прежде об инженерных образцах от самой Nvidia известно не было, однако это не первый случай, когда в продаже всплывает RTX 3080 Ti на 20 ГБ. Пару лет назад в Австралии на Facebook была замечена версия от MSI. Как и недавний лот на eBay, тот экземпляр тоже оказался полностью работоспособным. На видеокарте от MSI даже сохранилась наклейка с серийным номером и названием модели GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 20G. Впрочем, и та видеокарта, по сути, была скорее коллекционным экспонатом, нежели реальным приобретением для игрового компьютера.

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#nvidia #ebay #nvidia geforce rtx 3080 ti #rtx 3080 ti fe
Источник: videocardz.com
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