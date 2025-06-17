В воскресенье, 15 июня, на торговой площадке eBay появилось объявление о продаже уникальной видеокарты Nvidia в стиле Founder’s Edition с увеличенным до 20 ГБ объемом видеопамяти, которая окончательно подтвердила информацию о разработке инженерного образца GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ VRAM. Её появление пролило свет на так и не состоявшийся этап в истории Nvidia и доказало правдивость давних слухов о 20-гигабайтной версии. Коллекционерам, впрочем, радоваться нечему: судя по всему, видеокарту уже приобрели, потому что лот на eBay уже закрыт. Вряд ли стоит ожидать появления подобных лотов в ближайшее время, ведь проданный экземпляр был всего лишь инженерным образцом, и нет оснований считать, что Nvidia наладила массовое производство таких видеокарт с 20 ГБ памяти.
Видеокарту на аукцион выставил пользователь eBay с ником malumarbor. В лоте были опубликованы фотографии коробки, самой карты, наклейки «Только для разработки» и её обратной стороны. Как отмечает портал VideoCardz, в описании лота было указано, что это инженерный или тестовый образец, и продавец заверил, что видеокарта полностью исправна.
«Продается редкий инженерный/тестовый образец видеокарты RTX 3080 Ti FE, — написал malumarbor в описании на eBay. — Это обычная 3080 Ti, за исключением того, что у нее 20 ГБ видеопамяти вместо 12 ГБ. Карта полностью исправна и в идеальном состоянии. Обратите внимание: чтобы использовать ее для игр или 3D-задач, необходимо воспользоваться сторонним драйвером вроде Nvidia-patcher, так как официальные драйверы Nvidia эту модель не поддерживают».
За видеокарту просили 1199,99 доллара с возможностью торга, так что точная сумма сделки осталась неизвестной. Впрочем, неудивительно, если какой-нибудь коллекционер приобрёл её по цене, близкой к запрашиваемой. Конечно, RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти впечатляет, однако современные модели Nvidia серии RTX 50 предлагают улучшенную трассировку лучей и технологию генерации кадров. Эти возможности делают их более заманчивым выбором для покупателя, готового выложить свыше тысячи долларов.
Прежде об инженерных образцах от самой Nvidia известно не было, однако это не первый случай, когда в продаже всплывает RTX 3080 Ti на 20 ГБ. Пару лет назад в Австралии на Facebook была замечена версия от MSI. Как и недавний лот на eBay, тот экземпляр тоже оказался полностью работоспособным. На видеокарте от MSI даже сохранилась наклейка с серийным номером и названием модели GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 20G. Впрочем, и та видеокарта, по сути, была скорее коллекционным экспонатом, нежели реальным приобретением для игрового компьютера.