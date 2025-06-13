Тестирование функции остановлено до дальнейшего рассмотрения.

Википедия приостановила внедрение экспериментальной функции ИИ-аннотаций для некоторых своих статей после крайне резкой критики со стороны сообщества редакторов-волонтёров. Заявив, что подобный шаг «нанесёт немедленный и необратимый ущерб нашим читателям и нашей репутации», редакторы буквально объявили забастовку, выразив категорическое несогласие и потребовав полностью свернуть эксперимент.

Споры о том, на что в действительности способны новейшие большие языковые модели (нейросети) при выполнении сложных задач, не утихают уже долгое время, но все же стоит признать, что составление кратких изложений из объемных текстов является одной из их самых сильных сторон. Именно поэтому Google внедрила ИИ-аннотации в результаты стандартного поиска, что по мнению экспертов потенциально вредит интернету в его привычном нам виде, и именно эту функцию активно продвигают разработчики ИИ-ассистента Copilot и другие подобные сервисы. Однако далеко не все в восторге от этой идеи, и редакторы Википедии предельно ясно выразили свою позицию.

В ответ на объявление о тестировании ИИ-аннотаций первые же комментарии были краткими: «Фу». Другой редактор написал: «Искренне умоляю вас не тестировать это ни на мобильных устройствах, ни где-либо ещё». Иные называли идею «поистине чудовищной» и предполагали, что она будет лишь отбивать у читателей желание знакомиться с полной версией статьи, которую они искали.

Так на практике выглядели аннотации, сгенерированные ИИ. Источник: Википедия

Главный аргумент редакторов сводился к тому, что ИИ-аннотации способны подорвать доверие, которое Википедия выстраивала на протяжении 24 лет. Читатели ценят Википедию за то, что каждая статья проходит тщательную проверку и редактуру десятками волонтёров, что обеспечивает высокую достоверность информации. ИИ же, напротив, нередко ассоциируется с «галлюцинациями» и дезинформацией. Даже при надзоре редакторов ИИ-аннотации могут вызвать сомнения в их точности, а со временем — и в надёжности самой платформы.

«Мне кажется, люди серьёзно недооценивают репутационные риски, которые несёт подобная затея, — заявил один из редакторов. — Бренд Википедии строится на надёжности, отслеживаемости правок и принципе „каждый может исправить“. Искусственный интеллект — полная противоположность всему этому».

Другие редакторы отметили, что у статей уже есть краткие вступления, представляющие собой сжатую версию основного материала, так что ИИ-аннотации попросту избыточны.

И хотя маловероятно, что Википедия ещё вернётся к вопросу использования ИИ, как это делают многие современные платформы, на данный момент Фонд Викимедиа приостановил внедрение этой технологии.

«Прочитав комментарии, мы поняли, что нам следовало лучше проработать презентацию этой идеи и начать её обсуждение здесь [на форуме для редакторов] ещё в марте», — заявил менеджер проектов Фонда Викимедиа в комментарии для издания 404 Media. Он добавил, что в будущем любое применение ИИ в Википедии будет основываться на самом активном участии редакторского сообщества.