Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Редакторы Википедии выступили против внедрения на сайт ИИ-аннотаций
Тестирование функции остановлено до дальнейшего рассмотрения.

Википедия приостановила внедрение экспериментальной функции ИИ-аннотаций для некоторых своих статей после крайне резкой критики со стороны сообщества редакторов-волонтёров. Заявив, что подобный шаг «нанесёт немедленный и необратимый ущерб нашим читателям и нашей репутации», редакторы буквально объявили забастовку, выразив категорическое несогласие и потребовав полностью свернуть эксперимент.

Споры о том, на что в действительности способны новейшие большие языковые модели (нейросети) при выполнении сложных задач, не утихают уже долгое время, но все же стоит признать, что составление кратких изложений из объемных текстов является одной из их самых сильных сторон. Именно поэтому Google внедрила ИИ-аннотации в результаты стандартного поиска, что по мнению экспертов потенциально вредит интернету в его привычном нам виде, и именно эту функцию активно продвигают разработчики ИИ-ассистента Copilot и другие подобные сервисы. Однако далеко не все в восторге от этой идеи, и редакторы Википедии предельно ясно выразили свою позицию.

В ответ на объявление о тестировании ИИ-аннотаций первые же комментарии были краткими: «Фу». Другой редактор написал: «Искренне умоляю вас не тестировать это ни на мобильных устройствах, ни где-либо ещё». Иные называли идею «поистине чудовищной» и предполагали, что она будет лишь отбивать у читателей желание знакомиться с полной версией статьи, которую они искали.

Так на практике выглядели аннотации, сгенерированные ИИ. Источник: Википедия

Главный аргумент редакторов сводился к тому, что ИИ-аннотации способны подорвать доверие, которое Википедия выстраивала на протяжении 24 лет. Читатели ценят Википедию за то, что каждая статья проходит тщательную проверку и редактуру десятками волонтёров, что обеспечивает высокую достоверность информации. ИИ же, напротив, нередко ассоциируется с «галлюцинациями» и дезинформацией. Даже при надзоре редакторов ИИ-аннотации могут вызвать сомнения в их точности, а со временем — и в надёжности самой платформы.

«Мне кажется, люди серьёзно недооценивают репутационные риски, которые несёт подобная затея, — заявил один из редакторов. — Бренд Википедии строится на надёжности, отслеживаемости правок и принципе „каждый может исправить“. Искусственный интеллект — полная противоположность всему этому».

Другие редакторы отметили, что у статей уже есть краткие вступления, представляющие собой сжатую версию основного материала, так что ИИ-аннотации попросту избыточны.

И хотя маловероятно, что Википедия ещё вернётся к вопросу использования ИИ, как это делают многие современные платформы, на данный момент Фонд Викимедиа приостановил внедрение этой технологии.

«Прочитав комментарии, мы поняли, что нам следовало лучше проработать презентацию этой идеи и начать её обсуждение здесь [на форуме для редакторов] ещё в марте», — заявил менеджер проектов Фонда Викимедиа в комментарии для издания 404 Media. Он добавил, что в будущем любое применение ИИ в Википедии будет основываться на самом активном участии редакторского сообщества.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#википедия
Источник: 404media.co
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России было запущено новое металлургическое предприятие после 12 лет строительства
+
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
2
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
3
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
К разработке самого большого транспортного самолета привлекли новых участников
+
Новый SSD-накопитель E2 Petabyte может ускорить переход от жестких дисков
+
На рынке появится полноприводный самосвал КАМАЗ-65959 за 11 млн рублей
+
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
3
Capcom подтвердила, что картриджи для Switch 2 содержат только коды активации, а не игры
1
Poco F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 показал слабую производительность в тестах Geekbench
+
Разработчики LibreOffice советуют перейти с Windows на Linux на фоне окончания поддержки Windows 10
11
Крупное визуальное обновление Android 16 может выйти 3 сентября
+
Роскосмос построит первую ядерную электростанцию на Луне
6
Volkswagen и Узавтопром запустят производство новых автомобилей
+
Китайская Leapmotor считает, что $7000 станут нормальной ценой для электрического кроссовера
3
Потребительские процессоры AMD Zen 7 получат до 32 ядер и существенный прирост тактовой частоты
+
Sony начала возвращать геймерам деньги за проблемную игру MindsEye
+
Производители полупроводников сталкиваются с проблемами при строительстве заводов в США
+
Infinix GT 30 Pro с AMOLED-дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350 Ultimate появился в продаже
+
Hardware Unboxed более года проводит испытания на выгорание OLED монитора MPG 321URX
3

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
8
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
93
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
2
Краткий обзор бюджетной мыши Smartbuy RUSH X16
+
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
20
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
5
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
+
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
6
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
4
Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам
3

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
20:53
То есть израиль напал на страну, которая ему даже не угрожала, (проявил так сказать агрессию), а сща едет его в этом поддержать? А где санкции против израиля 7000 штук? Или, что положено Юпитеру, то н...
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке после атак Израиля
Сергей Анатолич
20:48
Там и без ИИ иногда как фантастику читаешь, а с ним ещё хлеще будет.
HP и Google разработали устройство для голографической видеосвязи с эффектом присутствия
Роман Холод
20:40
CyberLink PowerDirector
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
Роман Холод
20:39
Рекламодрочер))))
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
ebatoryi
20:33
скупая и недавно только,пошла информаци с ближнего востока.Вот всё что пишут. "В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана президент Российско...
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке после атак Израиля
Юрий Филатов
20:16
Просто чипы у нового железа довольно мощные и жрущие как не в себя. Ну и вытягивать 1080 на ультрах они могут, если их память душить не будет
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Ezdiumno ru
20:13
Уже было несколько подобных, "самых оптимальных" циклов. Теперь вот г5/33. Когда и какой следующий изобретут? :))
Исследование DeskTime выявило оптимальный цикл работы для офисных сотрудников
Biggus Dickus
20:13
попробуй MKVToolNix там это как раз можно сделать, очень быстро без конвертации, просто. склеит твои два видео 2+3 гига в 5 гигов
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
Biggus Dickus
20:03
Думаешь, там уже никого нет?
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке после атак Израиля
ebatoryi
19:55
16 часов уже нет информации,с ближнего востока.
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке после атак Израиля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем