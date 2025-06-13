Уникальные сники помогут ученым раскрыть тайны 11-летнего солнечного цикла.

В рамках совместной миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА были получены первые в истории изображения южного полюса Солнца. Снимки сделал аппарат Solar Orbiter, запущенный ещё в феврале 2020 года. Сообщается, что этой весной, благодаря сложному гравитационному маневру у Венеры, зонд вышел на уникальную орбиту, позволившую взглянуть на светило под новым углом. Полученные данные позволили исследователям глубже изучить циклическую активность светила.

В заявлении Европейского космического агентства подчёркивается, что до этого момента мы могли взглянуть на Солнце лишь с одного ракурса — со стороны его экватора. Дело в том, что наша планета и все космические зонды словно заперты в одной плоскости вращения, именуемой эклиптикой. Solar Orbiter же совершил прорыв: изменив орбиту, он «вынырнул» из этой плоскости и впервые показал учёным, как Солнце выглядит со стороны своего полюса.

К изменению наклона орбиты Solar Orbiter в ЕКА приступили ещё в феврале, готовясь к рекордно близкому пролёту мимо Венеры. Восемнадцатого февраля аппарат сблизился с планетой до 379 километров, что даже ниже орбиты Международной космической станции. Такое сближение не только дало возможность изучить магнитное поле и плазменное окружение Венеры. Гравитация планеты помогла значительно скорректировать траекторию зонда для последующей исторической фотосъёмки Солнца.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Ключевым моментом миссии стало 23 марта, когда Solar Orbiter произвёл съёмку с беспрецедентного ракурса — под углом 17 градусов к югу от экватора Солнца. Это позволило впервые в истории получить незаслонённый вид на южный полюс звезды. На итоговых кадрах, созданных по информации с приборов PHI, EUI и SPICE, отчётливо видны такие структуры, как фотосфера, корона и магнитное поле.

Сопоставляя показания всех трёх приборов, учёные смогут детально проследить за потоками вещества в верхних слоях солнечной атмосферы. В Европейском космическом агентстве полагают, что это ключ к пониманию ранее скрытых явлений. К ним могут относиться, например, масштабные атмосферные вихри у полюсов, которые напоминают аналогичные структуры на Венере и Сатурне.

Композитное изображение Солнца в 8 различных длинах волн, полученное при помощи PHI, EUI и SPICE. Источник: ЕКА и НАСА / Solar Orbiter Последние наблюдения аппарата уже принесли первые важные открытия. Сейчас Солнце переживает фазу солнечного максимума — наиболее активный период своего цикла, сопровождающийся сменой магнитных полюсов. По данным Solar Orbiter, у южного полюса светила в данный момент соседствуют поля как северной, так и южной полярности, из-за чего общая структура поля выглядит хаотичной. Ожидается, что по мере приближения к солнечному минимуму, примерно через пять-шесть лет, эта структура снова станет упорядоченной.

В ЕКА отмечают, что в ближайшие годы Solar Orbiter продолжит увеличивать наклон орбиты для получения ещё более впечатляющих изображений полюсов. Впрочем, и нынешние снимки служат прекрасной отправной точкой для дальнейших исследований.