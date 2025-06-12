В отличие от предыдущих моделей Battlemage (B580/B570), использующих PCIe 4.0 x8, новый GPU обеспечит пропускную способность до 128 ГБ/с — вдвое выше PCIe 4.0.

В базе данных PCI-SIG обнаружена запись о новом графическом процессоре Intel Arc Battlemage с кодовым названием 99CMLN, который станет первой потребительской видеокартой серии с полноценным интерфейсом PCIe 5.0 x16. Появление этой модели в официальной документации указывает на планы Intel по расширению линейки Battlemage более производительными решениями.

Появление продукта в базе данных PCI-SIG является стандартной процедурой перед выходом на рынок и свидетельствует о выходе разработки на завершающую стадию. Для геймеров и профессионалов это верный признак скорого появления на полках магазинов нового мощного графического решения от Intel.

Существующие потребительские видеокарты Intel Arc Battlemage используют интерфейс PCIe 4.0. Arc B580 оснащается 12 ГБ выделенной памяти GPU, а Arc B570 — 10 ГБ. Обе модели позиционируются для игр в разрешении 1440p с ультра-настройками качества и поддержкой технологии XeSS 2. Intel Arc B580 была представлена 13 декабря 2024 года, а Arc B570 выпущена 16 января 2025 года. Рекомендованная стоимость флагманской модели B580 составляет $250, младшей B570 — $220.

Эксперты и отраслевые издания, такие как VideoCardz и OC3D, сходятся во мнении, что за загадочным кодом "99CMLN" скрывается графический процессор на базе чипа BMG-G31, о котором давно ходили слухи. В отличие от чипа BMG-G21, который используется в моделях Arc B570/B580, BMG-G31 должен получить значительно большее количество вычислительных блоков (Xe-ядер) и более широкую шину памяти.

«Появление устройства с полноценным интерфейсом PCIe 5.0 x16 практически исключает вероятность того, что это еще одна карта на урезанном чипе G21», — отмечает портал VideoCardz. «Единственным кандидатом остается флагманский чип Battlemage, который, по слухам, ляжет в основу модели Arc B770».

Согласно неофициальной информации, предполагаемая видеокарта Arc B770 может получить 32 Xe-ядра второго поколения и 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной. Это позволит ей конкурировать с будущими видеокартами среднего и высокого класса от AMD и NVIDIA.