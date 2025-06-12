Выбор в пользу IPS-панели с частотой 120 Гц и поддержкой FreeSync Premium, по мнению ASUS, предлагает оптимальный баланс производительности, энергоэффективности и стоимости.

Технологический партнер Microsoft компания ASUS сделала осознанный выбор в пользу IPS-экрана для новой портативной консоли ROG Xbox Ally, пожертвовав глубоким черным цветом OLED-матриц ради более важной, по мнению разработчиков, игровой характеристики — технологии переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate или VRR). Сложное решение было принято в связи с техническими ограничениями и стратегическим видением будущего портативного гейминга.

Выбор в пользу 7-дюймовой IPS-панели с разрешением 1080p и частотой 120 Гц вместо трендового OLED-экрана вызвал недоумение у части аудитории. Однако, как объясняют представители ASUS, решение было далеко не спонтанным и основывалось на приоритетах, которые компания ставила во главу угла при разработке игрового устройства.

Главной причиной отказа от OLED стала невозможность на данном этапе развития технологий совместить такую матрицу с полноценной поддержкой VRR без значительных компромиссов. Уитсон Гордон (Whitson Gordon), старший менеджер ASUS по маркетинговому контенту, в недавнем интервью четко обозначил позицию компании: "Мы не готовы отказываться от VRR. Я считаю, что если у дисплея нет переменной частоты обновления, то в 2025 году он не может называться игровым".

Технология VRR синхронизирует частоту обновления экрана с кадровой частотой игры, устраняя разрывы и подвисания изображения, что критически важно для плавного геймплея, особенно на устройстве, где производительность может колебаться. По словам Гордона, первые прототипы ROG Xbox Ally с OLED-экранами и активной VRR демонстрировали значительно более высокое энергопотребление и стоили бы намного дороже IPS-версии. Учитывая, что время автономной работы и так является одной из главных головных болей для мощных портативных ПК, дополнительная нагрузка на батарею была признана неприемлемой.





Кроме того, Шон Йен (Shawn Yen), вице-президент потребительского направления ASUS, признал, что компания прислушивается к отзывам пользователей, которые в первую очередь ценят производительность, время автономной работы и качество программного обеспечения. Именно на эти аспекты и были брошены основные силы инженеров.

Помимо энергопотребления, существует и проблема мерцания, которая может проявляться на OLED-панелях при активной VRR, особенно в темных сценах. Это связано с особенностями технологии органических светодиодов, у которой отсутствует постоянная подсветка, как у LCD. Хотя от этой проблемы страдает не 100% устройств, она достаточно распространена, чтобы стать важным фактором риска для массового продукта.

Не стоит сбрасывать со счетов и экономическую составляющую. Установка OLED-панели с поддержкой VRR неизбежно привела бы к удорожанию конечного устройства. ASUS позиционирует Ally как мощную, но все же доступную альтернативу игровым ноутбукам, и неоправданное завышение цены могло бы отпугнуть потенциальных покупателей.

Таким образом, решение ASUS — это результат взвешенного анализа текущих технологических возможностей и рыночных реалий. Компания сделала стратегическую ставку на плавность игрового процесса, обеспечиваемую VRR, посчитав ее более весомым преимуществом для геймеров, чем идеальный черный цвет и контрастность OLED. Этот выбор определяет вектор развития ROG Ally как устройства, где во главе угла стоит функциональность, а не только впечатляющие на бумаге характеристики дисплея.