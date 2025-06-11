Он также составил серьёзную конкуренцию лучшим мобильным чипам AMD.

Компания Nvidia уже несколько лет занимается производством процессоров корпоративного уровня в дополнение к своим мощным видеокартам, однако на потребительский рынок компания до сих пор не выходила со своими CPU. Похоже, ситуация скоро изменится. Недавно в базе данных Geekbench появились результаты давно обсуждаемого мобильного чипа N1X. Его производительность впечатляет: в однопоточных задачах он обошел даже флагманский Intel 285HX.

Следует отметить, что за последние годы рынок центральных процессоров для ноутбуков стал куда более конкурентным. Решения от AMD наконец догнали Intel, а чипы Qualcomm Snapdragon предложили полноценную реализацию Windows на архитектуре Arm. Судя по всему, Nvidia готова еще сильнее встряхнуть этот рынок, и утечка с результатами производительности чипа N1X — яркое тому подтверждение. Хотя данных пока мало и сам чип еще не анонсирован, его потенциал уже очевиден. Новинка вполне может изменить расстановку сил в и без того конкурентной отрасли.

Согласно результатам из Geekbench, в одноядерном тесте Nvidia N1X набрал 3 096 баллов, а в многоядерном — 18 837. Как отмечает издание Tom's Hardware, эти цифры ставят его в один ряд с флагманским мобильным чипом AMD Ryzen AI Max+ 395. У последнего показатели составляют 3 125 и 21 035 баллов соответственно. При этом важно отметить, что тесты проводились под управлением одной из версий Linux.

Сравнение с чипами Intel не менее интересно, хотя и не совсем корректно. Так, флагманский 285HX показывает 3 078 и 22 104 балла, уступая N1X в однопоточной производительности. Однако процессор Intel работал под управлением Windows. Эта операционная система известна своими более высокими требованиями к ресурсам в сравнении с Linux, чем и может объясняться разница в результатах.

По имеющимся данным, протестированный образец N1X имел 20 потоков, что, вероятно, означает 20 физических ядер. Тестовый стенд на базе платы для разработчиков был оснащен 128 ГБ оперативной памяти, при этом 8 ГБ отводилось под нужды графического процессора. Правда, эта информация пока не получила официального подтверждения.

Nvidia пока хранит молчание относительно нового чипа. Компания упустила возможность представить новинку на выставке Computex, поэтому подробностей, скорее всего, не стоит ждать до конца года. В таком случае Nvidia придется столкнуться с еще более жесткой конкуренцией со стороны процессоров нового поколения от AMD, Intel и Qualcomm.