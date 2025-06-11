К счастью, потенциальное столкновение не повлияет на орбиту нашего спутника.

Астероид 2024 YR4, прозванный журналистами «убийцей городов», снова оказался в центре внимания, но на этот раз прогнозы о столкновении куда оптимистичнее. По последним данным, астероид не угрожает Земле, зато возросла вероятность его столкновения с Луной, о чем сообщает НАСА.

Диаметр астероида 2024 YR4 составляет от 53 до 67 метров. По космическим меркам объект невелик, однако его падение на Землю могло бы привести к катастрофе. Изначально, когда система последнего оповещения ATLAS впервые обнаружила астероид, исследователи полагали, что его траектория пересечется с орбитой Земли в декабре 2032 года. Вероятность столкновения с Южной Азией, Африкой или севером Южной Америки оценивалась как 1 к 30. Прогноз был тревожным, особенно если учесть, что зона поражения при ударе охватила бы обширную территорию.

Однако февральские данные заставили НАСА пересмотреть прогнозы. Вероятность столкновения с Землей снизилась до 1 к 360. Последующие уточнения и вовсе привели к успокоительному выводу: объект не представляет серьезной угрозы для нашей планеты ни в 2032 году, ни в дальнейшем. Обновленная вероятность удара составляет всего 0,004% (1 к 25 000). Зато шансы столкновения с Луной оказались несколько выше предполагаемых.

Приблизительное расположение 2024 YR4 относительно Луны и Земли в декабре 2032 года. Источник: Центр изучения околоземных объектов НАСА

В четверг НАСА опубликовало сводку по планетарной защите. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба успел собрать дополнительные данные о 2024 YR4 до того, как астероид скрылся за Солнцем. Полученная информация помогла уточнить параметры орбиты.

«Данные Уэбба улучшили наше понимание местоположения астероида на 22 декабря 2032 года почти на 20%», говорится в документе. Следствием стал небольшой рост вероятности лунного столкновения с 3,8% до 4,3%.

NASA по-прежнему характеризует эти цифры как «незначительную вероятность». Даже в случае удара орбита нашего спутника останется неизменной. Тем не менее, астрономы продолжат наблюдения, корректируя расчеты по мере поступления новых данных.

В настоящее время астероид находится слишком далеко для детального изучения наземными и космическими телескопами. Ситуация изменится в 2028 году, когда 2024 YR4 приблизится к Земле. Тогда ученые смогут получить дополнительную информацию и окончательно определить вероятность столкновения с Луной.