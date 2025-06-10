Китайское национальное космическое управление впервые представило общественности подлинное изображение космического аппарата «Тяньвэнь-2».

С момента начала разработки «Тяньвэнь-2» в Китайской академии наук в 2018 году и вплоть до успешного запуска аппарата в прошлом месяце Китайское национальное космическое управление (КНКУ) держало внешний вид космического корабля в строжайшем секрете. На протяжении семи лет общественности демонстрировались лишь компьютерные рендеры «Тяньвэнь-2» (одно из них вы можете увидеть выше). Более того, КНКУ приняло решение не транслировать в прямом эфире первый этап его миссии, несмотря на то, что такие трансляции уже давно стали нормой для отрасли.

Однако на прошедших выходных мы наконец получили возможность увидеть, как выглядит китайский космический аппарат для исследования астероидов. В кратком сообщении о ходе миссии «Тяньвэнь-2» была приложена фотография аппарата, сделанная в космосе, то есть первое подобное изображение, и, будем надеяться, не последнее.

На снимке видна одна из двух круглых солнечных панелей «Тяньвэнь-2», развернутых в космосе. Они помогают химическим двигателям аппарата маневрировать в космическом пространстве. Слева также заметен борт основного корпуса. Вероятно, эта фотография была сделана цветной камерой среднего поля «Тяньвэнь-2», которая в следующем году будет получать контекстные изображения астероида Камо`оалева.

Фотография, сделанная в космосе: круглая солнечная панель «Тяньвэнь-2», выступающая из основного корпуса. Источник: КНКУ

Астероид Камо`оалева обладает рядом особенностей, которые делают его интересным объектом для изучения. Хотя он уже примерно столетие движется по орбите, близкой к земной, гравитация нашей планеты его не удерживает, поэтому его относят к классу квазиспутников. Камо`оалева совершает оборот вокруг своей оси каждые 28 минут — это более чем в четыре раза быстрее, чем большинство малых астероидов, которые в среднем вращаются со скоростью 2,2 часа за оборот. Есть также предположение, что Камо`оалева откололся от Луны в результате столкновения с астероидом; так, одно исследование показало, что это небесное тело состоит из силикатного материала, схожего с лунным.

Миссия «Тяньвэнь-2» может помочь окончательно разгадать происхождение Камо`оалева. После нескольких месяцев орбитальных наблюдений за астероидом космический аппарат попытается собрать физические образцы, а затем доставит их с помощью возвращаемой капсулы по пути к своей следующей цели — комете главного пояса 311P/PANSTARRS.

Если все пойдет по плану, «Тяньвэнь-2» сблизится с Камо`оалева примерно в июле 2026 года. Путешествие аппарата пока что проходит успешно: согласно обновленной информации КНКУ, к пятнице, 6 июня, «Тяньвэнь-2» удалился от Земли более чем на 3 миллиона километров. Сообщается, что аппарат функционирует в штатном режиме.