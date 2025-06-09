Следует отметить, что это вторая неудачная попытка компании Ispace посадить аппарат на Луну. Третью миссию запланировали на 2027 год.

Японская аэрокосмическая компания Ispace вновь потерпела неудачу при попытке осуществить посадку космического аппарата на Луну. В пятницу стало известно, что ее посадочный модуль Resilience потерпел крушение при посадке на поверхность Луны. Для Ispace случившееся стало уже второй неудачной попыткой в освоении спутника Земли; следующая миссия запланирована на 2027 год.

Запуск японского аппарата состоялся в январе текущего года на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. После почти шестимесячного полёта с использованием гравитационных манёвров аппарат должен был совершить посадку ранним утром пятницы по японскому времени. Целью миссии был район близ центра Моря Холода, расположенного у северного полюса естественного спутника Земли.

Однако все пошло не по плану. За минуту и 45 секунд до расчетного времени посадки связь с аппаратом прервалась. Сразу после этого Ispace остановила прямую трансляцию. На протяжении следующих двух часов компания сообщала в соцсетях лишь о продолжающихся попытках восстановить контакт с модулем.

Последние данные телеметрии, полученные Ispace перед прекращением прямой трансляции. Источник: Ispace

Наконец, около 4 часов утра по японскому времени глава Ispace Такэси Хакамада был вынужден на экстренной пресс-конференции признать миссию проваленной. По его словам, центр управления Ispace прекратил все попытки связаться с аппаратом.

«Это уже вторая наша неудача, и мы должны отнестись к этому результату со всей серьезностью», — заявил Хакамада, имея в виду первую попытку компании осуществить посадку на Луну в апреле 2023 года.

Пока у Ispace не было времени на полноценное расследование, но, согласно опубликованному в пятницу утром заявлению, инженеры уже склоняются к версии о «жесткой посадке».

В официальном сообщении говорится, что лазерный дальномер, который измеряет расстояние до лунной поверхности, с задержкой выдавал корректные значения. В результате посадочный модуль не смог вовремя снизить скорость до требуемой для штатного прилунения. Исходя из этих обстоятельств, в компании полагают, что аппарат, вероятнее всего, совершил неудачную посадку.

Впрочем, Ispace не отказывается от своих планов и предпримет новую попытку мягкой посадки в 2027 году. В рамках третьей и четвертой миссий к обратной стороне Луны будет направлен уже новый аппарат — Apex 1.0.