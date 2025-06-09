Японская аэрокосмическая компания Ispace вновь потерпела неудачу при попытке осуществить посадку космического аппарата на Луну. В пятницу стало известно, что ее посадочный модуль Resilience потерпел крушение при посадке на поверхность Луны. Для Ispace случившееся стало уже второй неудачной попыткой в освоении спутника Земли; следующая миссия запланирована на 2027 год.
Запуск японского аппарата состоялся в январе текущего года на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. После почти шестимесячного полёта с использованием гравитационных манёвров аппарат должен был совершить посадку ранним утром пятницы по японскому времени. Целью миссии был район близ центра Моря Холода, расположенного у северного полюса естественного спутника Земли.
Однако все пошло не по плану. За минуту и 45 секунд до расчетного времени посадки связь с аппаратом прервалась. Сразу после этого Ispace остановила прямую трансляцию. На протяжении следующих двух часов компания сообщала в соцсетях лишь о продолжающихся попытках восстановить контакт с модулем.
Наконец, около 4 часов утра по японскому времени глава Ispace Такэси Хакамада был вынужден на экстренной пресс-конференции признать миссию проваленной. По его словам, центр управления Ispace прекратил все попытки связаться с аппаратом.
«Это уже вторая наша неудача, и мы должны отнестись к этому результату со всей серьезностью», — заявил Хакамада, имея в виду первую попытку компании осуществить посадку на Луну в апреле 2023 года.
Пока у Ispace не было времени на полноценное расследование, но, согласно опубликованному в пятницу утром заявлению, инженеры уже склоняются к версии о «жесткой посадке».
В официальном сообщении говорится, что лазерный дальномер, который измеряет расстояние до лунной поверхности, с задержкой выдавал корректные значения. В результате посадочный модуль не смог вовремя снизить скорость до требуемой для штатного прилунения. Исходя из этих обстоятельств, в компании полагают, что аппарат, вероятнее всего, совершил неудачную посадку.
Впрочем, Ispace не отказывается от своих планов и предпримет новую попытку мягкой посадки в 2027 году. В рамках третьей и четвертой миссий к обратной стороне Луны будет направлен уже новый аппарат — Apex 1.0.