Процессоры Core Ultra 200S получат максимальный прирост скорости.

У нас хорошие новости для владельцев процессоров Core Ultra 200S: компания Intel выпустила специальный профиль разгона, который поможет максимально повысить производительность процессоров под кодовым именем Arrow Lake. Что это значит на практике? А то, что к примеру разблокированный камушек вроде Core Ultra 7 265K (буква "K" как раз и намекает на свободный множитель) станет еще шустрее, а FPS в любимых играх подрастет при условии, что в системе установлена современная видеокарта и упор был именно в CPU. Самое приятное – трехлетняя гарантия Intel на сам процессор при этом не сгорает. Правда, Intel сразу честно предупреждает: если из-за ваших экспериментов с разгоном что-то случится с другими комплектующими (памятью, материнкой и т.д.) – тут уж извините, гарантия покрывает только сам процессор. Видимо, после не самого гладкого старта (помните те первые тесты и слухи о задержках?), Intel всерьез взялась за производительность Arrow Lake и допиливает ее уже не первый месяц.

Вообще, готовые профили разгона – вещь очень удобная. Они помогают безопасно поднять производительность вашего ПК, не переходя ту грань, за которой компоненты могут превратиться в "кирпичи". Идеальный вариант, если хочется получить буст к скорости, но нет ни времени, ни желания копаться во всех этих тонкостях ручного разгона.

Как активировать этот профиль? Проще простого:

Первым делом – качаем и устанавливаем самый свежий BIOS для вашей материнской платы. Без этого никак. Перезагружаем компьютер и заходим в сам BIOS (обычно для этого нужно жать Del, F2 или Esc при старте – лучше уточнить в инструкции к вашей плате). Ищем там раздел, отвечающий за разгон (часто называется "Overclocking" или что-то в этом духе). Находим и выбираем профиль "Intel 200S Boost". Сохраняем настройки (обычно F10) и снова перезагружаемся. Готово!

Да, еще раз насчет BIOS – это не шутка, обновиться крайне важно. Профиль совсем свежий, Intel его представила буквально на днях, так что в вашем старом BIOS его с вероятностью 99% просто нет.

Конечно, чтобы вся эта магия сработала, нужно и железо подходящее. Ключевые моменты: оперативная память с поддержкой профилей Intel XMP, который позволяет памяти легко заработать на повышенных частотах и материнская плата на свежем чипсете Intel Z890. Если у вас в системе стоит процессор Core Ultra 200S, и эти два условия выполнены – все должно получиться. Intel у себя на сайте опубликовала список совместимого оборудования, можно свериться.

Какие процессоры точно в деле:

Intel Core Ultra 9 285K

Intel Core Ultra 7 265K

Intel Core Ultra 7 265KF (тот же, но без встроенного GPU)

Intel Core Ultra 5 245K

Intel Core Ultra 5 245KF (аналогично, без встройки)

Intel даже подсказала, какие конкретно комплектующие инженеры уже успели проверить. Например, планки памяти Adata Lancer RGB DDR5-8000 32GB CL38, комплекты Corsair Vengeance RGB 48GB DDR5 с таймингами CL38 и CL36, G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL38 (на 32 и 48 ГБ) – все они официально поддерживаются, как и некоторые другие. Из материнок на Z890 чипсете упоминались модели вроде Asus ROG Maximus Z890 Hero, несколько плат от Gigabyte (Z890 Aorus Ultra, Aorus Master, Eagle) и MSI MEG Z890 Ace.

Что в итоге? Обещают, что он может поднять частоту процессора до 3,2 ГГц (правда, не совсем ясно, идет речь о P-ядрах, E-ядрах или о чем-то еще) и одновременно задействовать XMP-профиль памяти, чтобы она заработала на скорости до 8000 МТ/с (мегатрансферов в секунду – грубо говоря, это показатель скорости обмена данными). В общем, после активации профиля стоит ждать, что ваш ПК станет заметно отзывчивее, особенно в играх.