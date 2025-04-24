Инсайдеры сообщают, что видеокарта появится до начала выставки Computex.

Чем ближе предполагаемый старт продаж новых видеокарт AMD Radeon 9000, особенно RX 9060 XT, тем больше вокруг них ходит всяких слухов. Но вот самый свежий выглядит особенно убедительно. Суть вот в чем: инсайдеры утверждают, что обе версии Radeon RX 9060 XT, на 16 ГБ и 8 ГБ памяти, появятся в продаже не в июне, как думали раньше, а уже 18 мая.

Новость пришла с ресурса Board Channels (азиатский сайт, который следит за поставками железа), а дальше ее подхватили Wccftech и пользователь @realVictor_M в соцсети X (бывший Twitter). Следует отметить, что этот инсайдер недавно публиковал довольно точную информацию по другому продукту от "красных".

Зачем AMD так торопится? Возможно, они хотят успеть до старта Computex – ежегодной техно-выставки в Тайбэе, которая открывается буквально на следующий день после презентации новой бюджетной видеокарты AMD (то есть 19 мая). А может, "красны" просто не терпится выпустить свою карту на рынок, ведь главный конкурент от Nvidia, GeForce RTX 5060 Ti, уже в продаже больше недели. В общем, если AMD сможет отгрузить достаточно видеокарт в магазины к старту продаж, тем лучше для всех: и для компании, и для нас, геймеров.

Надо сказать, с прошлыми видеокартами 9000-й серии AMD не допускала сильного дефицита на старте продаж. А вот Nvidia со своей первой картой 50-й серии, RTX 5090, немного не рассчитала – их смели с полок моментально. Правда, "зеленые" (так называют Nvidia) потом поправили свое положение и снова запустили программу против перекупщиков, и следующих моделей отгружали побольше. Но вот RTX 5060 Ti все равно была раскуплена достаточно быстро, и найти ее сейчас по адекватной цене - та еще задачка.

Битва между RTX 5060 Ti и RX 9060 XT обещает быть жаркой. Наконец-то что-то действительно интересное в самом народном, среднем ценовом сегменте. Понятно, что все геймеры будут ждать независимые тесты производительности новых видеокарт, но давайте честно: для большинства из нас немало важным вопросом при выборе будет являться цена.

И вот тут у AMD есть шанс. Если они смогут продавать свою RX 9060 XT дешевле, чем Nvidia просит за RTX 5060 Ti (а это $429 за 16 ГБ и $379 за 8 ГБ – их рекомендованные цены), то это будет серьезный козырь. Да и просто наличие карт в магазинах дольше одного дня тоже может сыграть им на руку, особенно если Nvidia все еще будет бороться с дефицитом.

Кстати, недавно поступила информация про ещё одну видеокарту, Radeon RX 9070 GRE. Но ее, похоже, придется подождать подольше. Эта версия (GRE обычно означает спецверсию для Азии или других рынков вне США) будет чем-то средним, с 12 ГБ памяти. Чип там тот же, Navi 48, но, скорее всего, урезанный, так что суперпроизводительности ждать не стоит. Появится она, говорят, не раньше конца 2025 года.