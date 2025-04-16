Энтузиасты не перестают удивлять — и снова выжимают из железа всё, что только можно, с помощью жидкого азота.

Обычные пользователи, как правило, не заморачиваются с охлаждением оперативной памяти — поставили и забыли. А вот настоящие фанаты разгона играют совсем в другие игры, и у них в арсенале оборудование посерьезнее. Главный козырь — конечно, жидкий азот. С ним-то профессиональные оверклокеры выжимают из железа скорости, о которых нам остается только мечтать. Битва за то, кто сильнее разгонит DDR5, идет нешуточная. И вот недавно отличился оверклокер Seby: не жалея жидкого азота, он смог побить предыдущий мировой рекорд на модулях памяти Trident Z5 от G.Skill.

В компании G.Skill, конечно же, были очень рады такому событию. Франк Хунг, их менеджер по продуктовому маркетингу, поделился: «Мы невероятно гордимся, что G.Skill Trident Z5 снова ставит мировой рекорд. Это лишний раз доказывает, как сильно мы стремимся к производительности, и насколько крепко наше сотрудничество с Intel и Asus».

Стенд с оперативной памятью G.Skill во время установления мирового рекорда.

Итак, каких результатов достиг Seby? Он разогнал память до впечатляющих 12772 МТ/с (мегатрансферы в секунду — показатель скорости обмена данными). Мировой рекорд был установлен на системе с процессором Intel Core Ultra 9 285K и материнской плате Asus ROG Maximus Z890 Apex. Если вдруг захотите попробовать повторить (хотя без азота вряд ли получится), то конкретная модель памяти — G.Skill Trident Z5 FS-8000J3848F24GX2-TZ5K. Кстати, для рекорда использовался всего один модуль памяти.

Но надо понимать: на таких заоблачных скоростях, как отмечают ребята из Wccftech, разницу в реальной работе вы уже вряд ли почувствуете. Почему? Да потому что приходится сильно задирать тайминги (задержки), что съедает весь прирост. По сути, когда оверклокеры штурмуют такие вершины, это уже чистый спорт — битва за самую высокую стабильную частоту. Производители памяти, конечно, поддерживают такие затеи, ведь это отличная реклама и демонстрация потенциала их продуктов. Ну а нам, обычным пользователям, просто интересно посмотреть, на что вообще способно современное железо.

Результат Seby на сайте HWBOT.

Тут важно понимать еще одну вещь: системы для такого экстремального разгона собираются совсем не так, как наши с вами домашние или игровые ПК. Ваш компьютер, конечно же, не сможет тягаться с ними в мегагерцах памяти или процессора, но вот в обычных задачах такой «рекордный» стенд может и уступить вашему. Простой пример: чтобы выжать максимум из процессора в стенде Seby, работали только два его ядра. А когда вы ставите тот же самый камень в свой обычный компьютер, он трудится на полную мощность, используя все свои 24 ядра в играх и программах.

А ведь еще недавно рекорд держал другой оверклокер, HiCookie, с его 12 752 МТ/с — об этом писали в TechSpot. Он тоже использовал процессор Intel Core Ultra 9 285K, но материнка была от Gigabyte (Z890 Aorus Tachyon Ice), а память — V-Color Manta Xfinity. Так что не удивлюсь, если HiCookie уже где-то в своей лаборатории готовит ответный удар, чтобы вернуть себе титул рекордсмена. Гонка продолжается.