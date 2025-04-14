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Fantoci
Nvidia начала постепенно снижать цены на новые видеокарты RTX 50-й серии
Не то чтобы прям обвал, но с чего-то же надо начинать.

В технологических кругах ходят слухи, что Nvidia потихоньку начала скидывать цены на свои видеокарты RTX 50-й серии. Инсайдеры утверждают, что новые графические ускорители в некоторых странах уже продают дешевле их официальной рекомендованной цены. Вот, например, в Японии один онлайн-магазин Dospara выставил RTX 5070 на 20 долларов ниже местной рекомендованной цены. А в Британии сама компания Nvidia, говорят, 5070-ю продают с небольшой скидкой, примерно на 4%. Да, это пока не обвал цен, которого все ждут, чтобы эти видеокарты стали хоть чуточку доступнее. И дефицит никуда, похоже, не делся. Но, как говорится, первый шаг сделан.

А ведь как все начиналось? Цены на RTX 50-е от Nvidia с самого старта продаж улетели куда-то в космос от рекомендованных. Небывалый ажиотаж среди геймеров (ну и перекупщиков, куда без них) поднял ценник RTX 5090, которая и так стоила 2000 долларов, до космических 3000. Да что там, даже видеокарты попроще, вроде 5070 Ti, в некоторых местах с 750 баксов скакнули аж до 1200 с лишним. Но, кажется, лед тронулся, цены потихоньку ползут вниз. И, возможно, Nvidia сама к этому руку приложила, раз тоже начала вместе с магазинами кое-где цены подрезать.

В Штатах RTX 5070 на старте продаж стоила 550 долларов. Но понятно, что налоги в разных странах накидывают сверху, и в Японии, например, она выходила в районе 753 баксов. И это за самую простую, референсную версию, а ведь есть еще премиум-варианты с крутым охлаждением и заводским разгоном, которые, естественно, дороже. И тут вдруг японский магазин компьютерного железа Dospara выставляет на витрину Palit Infinity 3 RTX 5070 по цене 105 600 йен, что по курсу где-то 735 долларов, если верить сайту Wccftech. Интересный поворот событий, правда?

Ценник на RTX 5070 в Overclockers UK. Конечно, не даром, но уже не так кусается, как раньше. Источник: OCUK

Скидка, конечно, не сказать, что прям ах, но все-таки скидка, и пока самая заметная из тех, что в магазинах вообще попадались. Не факт, конечно, что дальше цены посыпятся, но в связке с тем, что Nvidia в Британии цены снизила, это может быть первый звоночек, что нас ждут более серьезные подвижки по ценам. Если, конечно, новые американские и китайские пошлины палки в колеса не вставят.

Согласно информации KitGuru, Nvidia и правда скинула цену на свою RTX 5070 в Британии где-то на 4%. Снизили с 539 фунтов до 519. В долларах это где-то 677 получается. Вроде и не суперскидка, но это еще один плюсик в копилку версии, что Nvidia, возможно, передумывает насчет астрономических цен. Может, из-за последних скандалов, а может, потому что AMD выпустила RX 9070 XT и 9070, которые весьма неплохи, судя по отзывам геймеров. Пока, правда, ни те, ни другие карты в российских магазинах дешевле не стали, но давление на «зелёную команду» явно нарастает.

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#nvidia #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5070 #5070 ti
Источник: wccftech.com
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