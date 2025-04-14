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Fantoci
Китай освободил от новых пошлин американские компании, у которых нет своих заводов в США
Для AMD и других американских компаний без собственного производства в США, это конечно, хорошие новости.

Если в торговой войне США и Китая что-то и понятно, так это то, что сверхдержавы больше не придерживаются никаких международных правил. Единственное, что, вроде бы, обе стороны стараются особо не трогать полупроводники. По крайней мере, отчасти. Китай на прошедших выходных заявил, что чипы под новые пошлины не попадают. Даже если их делают американские компании – главное, чтобы фабрика находилась за пределами Штатов.

Как передает Reuters со ссылкой на Китайскую ассоциацию полупроводниковой промышленности (CSIA), всё просто: «Страной происхождения для импорта любых микросхем... считается место, где находится фабрика по производству пластин». Речь о так называемых «fabs» – фабриках, где, собственно, и изготавливают кремниевые пластины, основу будущих чипов.

Для компании AMD и других американских компаний, которые сами фабрики не имеют и заказывают производство на стороне (часто как раз в Азии), это просто отличные новости. А вот Intel, у которой свои заводы в США, — мимо кассы. В общем-то неудивительно, что им Китай таких поблажек не дает. Так что совсем без потерь полупроводниковый сектор из этой заварушки не выйдет, пока Вашингтон и Пекин не заключат взаимовыгодный договор.

Вся эта затянувшаяся история с пошлинами – то еще испытание для бизнеса. Компании Nintendo и Razer, например, явно не в восторге от текущей ситуации. Обеим компаниям пришлось на время поставить на паузу продажи некоторых своих гаджетов, пока они пытались уловить, куда вообще ветер дует с этим импортом. Nintendo, говорят, даже ненадолго отменяла предзаказы в США на свою новую консоль Switch 2. Razer тоже убирала с сайта свои игровые ноуты. Nintendo уже объявила, что предзаказы возобновятся 8 мая, а консоль поступит в продажу 5 июня, а вот Razer пока молчит, когда вернет ноутбуки в онлайн-продажу.

Надо сказать, Штаты грозились ввести тарифы на полупроводниковую отрасль уже несколько месяцев, но до дела так и не дошло — в отличие от других импортных товаров. Оно и понятно: останови поток полупроводников — и экономику США накроет по полной. Фабрику-то для чипов за год не построишь, это дело не быстрое, требует миллиарды долларов и годы работы. Так что быстро нарастить свое производство Штаты просто не смогут, даже если захотят.

Поэтому неудивительно, что технологические гиганты сейчас пытаются договориться с Белым домом, чтобы их оставили в покое. Apple недавно объявила о каких-то гигантских инвестициях в американские технологии (называли цифру в $500 млрд, хотя верится с трудом). А Nvidia, по слухам от Tom's Hardware, тоже пообещала финансово поддержать местные техно-проекты — якобы после ужина на миллион долларов с людьми из администрации Трампа. В результате Белый дом, который вроде как собирался запретить продажу Nvidia H20 HGX в Китай, внезапно передумал.

Что имеем сейчас? Штаты обложили высокими пошлинами по многим китайским товарам (AP сообщало про цифры до 145% по некоторым позициям). Китай отвечает, поднимая свои тарифы (говорили про 125%). Но, как уже стало ясно, всё может перевернуться с ног на голову в любой момент. Недавно же Белый дом вдруг «заморозил» на 90 дней пошлины для многих стран – кроме Китая, разумеется. В общем, полный бардак и непредсказуемость, настоящий Дикий Запад в мире международной торговли.

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#amd #сша #китай #nintendo #razer #switch 2
Источник: reuters.com
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