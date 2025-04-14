Что касается цен, то Core i7-14700KF с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti обойдется в 14 899 юаней или около $2000, а та же сборка с Intel Core Ultra 7 256K обойдется в 16 009 юаней или около $2200.

Компания Intel приготовила для своих фанатов что-то интересное — скоро на рынке могут появиться игровые ПК с оптимизированной производительностью, или, как их называют, IPO. В Китае уже стартовали продажи игровых компьютеров Intel с технологией IPO (Intel Performance Optimization). Эксперты считают, что в ближайшем будущем эти фирменные «прокачанные» ПК появятся и в других странах. Ключевая особенность IPO-компьютеров в серьезном заводском разгоне, повышенных лимитах мощности и быстрой памяти.

Следует отметить, что собирают их как на старом добром 14-м поколении, так и на свежих Core Ultra 200 (это которые Arrow Lake). А ведь последним это ой как нужно, ведь их дебют оказался, мягко говоря, не слишком впечатляющим на фоне конкурентов из AMD.

Напомним, процессоры Arrow Lake поступили в продажу в конце 2024 года, и реакция рынка на них была довольно прохладной. Вроде и для работы процессоры неплохие (видео монтажить, моделить), и энергии кушают меньше старых моделей, но вот в играх... Проигрывали по всем пунктам AMD и своим же предшественникам из 14-й серии. Похоже, в компании Intel это поняли, потому что уже в январе на CES 2025 анонсировали ту самую платформу IPO. И вот, наконец, мы услышали про первые реальные примеры таких сборок. А там – серьезный разгон с завода и щедрые лимиты по питанию. Потенциально это может существенно изменить расклад сил.

Подробностями поделился известный искатель утечек Uniko's Hardware – выложил таблички со спецификациями нескольких систем. В основном там фигурирует 14-е поколение (вроде 14600KF и 14700KF), но есть и более интересный экземпляр – Core Ultra 7 265K из новеньких Arrow Lake. Так вот, у него заявлена частота аж 5,7 ГГц в бусте. Это, на минуточку, на 200 МГц больше стока.

Но разгоном одних только производительных P-ядер дело не ограничилось. По данным Uniko, под разгон попали и энергоэффективные E-ядра (буст с 4,6 до 4,9 ГГц), и даже нейронный блок NPU (с 2,6 до 3,1 ГГц), ну и вишенкой – разогнали шину между кристаллами (с 2,1 аж до 3,1 ГГц). Разгон солидный. Конечно, вряд ли производительность вырастет прямо пропорционально, но все это вместе наверняка даст больше толку, чем просто гнать одни P-ядра.

А что с питанием? Тут тоже интересно. Для 265K лимиты подняли просто кардинально. Базовое потребление (PL1) взлетело со стандартных 125 Вт до 280 Вт. А пиковое (PL2) – вообще до 350 Вт (если охлаждение справится, конечно), хотя раньше было всего 250 Вт. Добавьте сюда еще и новую быструю память DDR5 на 8000 МГц с ужатыми таймингами, плюс какие-то фиксы в микрокоде процессора... Картина вырисовывается любопытная.

В итоге, если учесть весь комплекс улучшений, то заводской разгон может серьезно повлиять на производительность системы и действительно сделать новые процессоры Intel конкурентоспособными. Остается главный вопрос: когда и где такие IPO-системы можно будет купить? Ждем новостей о глобальной доступности.

И в заключение еще один полезный совет: если вдруг приобретете такую "разогнанную" систему, не спешите обновляться до последней версии Windows 11. Ходят слухи, что последние патчи могут свести на нет все достигнутые улучшения в производительности процессоров Intel.