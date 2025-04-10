Гонка вооружений выходит на новый уровень.

Космос… Сколько лет он был символом свободы, устремленности в будущее, к звездам. Потом стал стратегической высотой, откуда удобно наблюдать за противниками. А теперь, похоже, пришла пора всерьез говорить о нем как о следующем поле битвы. Разговоры о необходимости «присутствия» космического флота с передовым оружием на орбите звучат в американских коридорах власти все настойчивее. Знаете, как бывает, сначала шепотом, а потом официальное заявление по телевизору. И вот, недавние слова генерала Стивена Уайтинга, который руководит Космическими силами США, прозвучали почти как сигнал к старту нового, тревожного этапа гонки вооружений. Он в открытую заявил: Америке нужны орбитальные боевые системы, другими словами «перехватчики», чтобы вернуть стране «превосходство в космосе». Мол, угрозы будущего требуют решительных мер.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Долгое время казалось, что космос — это что-то вроде Антарктиды, где все страны работают на равных правах. Все делали вид, что придерживаются Договора по космосу 1967 года, который запрещал ядерные "игрушки" на орбите. Он создавал иллюзию, что уж там-то, над облаками, обойдется без бряцания оружием. Наука, связь, ну ладно, шпионаж — но не открытая подготовка к войне. Но, как показывает история, любые договоры — вещь не вечная, особенно когда на кону оказывается то самое «превосходство». И вот уже Вашингтон не стесняется вслух обсуждать то, что раньше считалось дурным тоном. Официальная причина? Конечно же, ответные меры. Дескать, другие не дремлют. Но так ли все просто?

Главный «виновник», судя по риторике генерала Уайтинга, конечно же Китай. Выступая перед коллегами на важном Космическом симпозиуме, он нарисовал картину эдакого «космического дракона», который с пугающей скоростью наращивает военные мускулы и на Земле, и на орбите, строит свои «цепочки раннего предупреждения» (это когда от обнаружения цели до ее уничтожения — один шаг). Звучит убедительно, особенно для тех, кто принимает решения о бюджетах. В такой парадигме у США как бы и выбора нет — только отвечать, создавать свои системы «космического огня». Классика жанра «гонки вооружений», только декорации сменились.

И вот что интересно: тут же, рядом с планами о космических перехватчиках, звучат пасторальные мечты о Марсе. Генерал, оказывается, надеется увидеть там колонии при жизни своего внука. Менее амбициозно, чем планы Илона Маска. Но получается своеобразный «кнут и пряник»: вот вам манящее будущее среди звезд, но путь к нему лежит через… милитаризацию космоса сегодня. Мол, надо же это будущее «защитить». Невольно ловишь себя на мысли: а как вообще сочетаются орбитальные битвы и мирные яблони на Марсе?

Но пока генералы чертят стрелки на картах звездного неба, прямо над нашими головами тикает бомба замедленного действия. Целые эшелоны космического мусора. И это не просто абстрактная проблема экологии. Это настоящие минные поля XXI века на орбите. Больше ста миллионов осколков — от пылинок до кусков размером с автобус — несутся с бешеной скоростью. Любой из них может стать фатальным для работающего спутника связи, навигации или той же МКС. И мы сами же прилежно эти поля «засеиваем». Недавний «салют» обломков от разрушившейся китайской ракеты — лишь свежий пример.

И вот на этом фоне идея разместить там оружие, специально созданное для уничтожения спутников, обретает по-настоящему зловещий оттенок. Ведь каждый сбитый аппарат — это не просто минус одна цель для противника. Это взрыв, порождающий тысячи новых «мин», которые будут угрожать уже всем подряд, без разбора «свой-чужой». Прямой путь к тому самому «синдрому Кесслера», о котором предупреждали еще десятилетия назад. К сценарию, когда цепная реакция столкновений превратит ближний космос в непроходимую свалку на долгие годы. Неужели тактическое превосходство сегодня стоит того, чтобы навсегда захлопнуть для себя и для детей дверь в космос? Вопрос, который повисает в воздухе тяжелым предчувствием…