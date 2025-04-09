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Fantoci
Предварительные сборы космического симулятора Star Citizen уже составили больше 800 млн долларов
Поначалу Star Citizen привлекала внимание геймеров своей невероятной графикой и каким-то немыслимым масштабом. Но со временем все эти разговоры как-то отошли на второй план, уступив место обсуждению просто астрономических сумм.

Существуют такие игровые проекты, которые, вероятно, никогда не будут реализованы в полной мере, но всё равно притягивают людей, как магнит. Вот Star Citizen — именно такой случай. Эта игра уже насобирала для своих создателей из Cloud Imperium Games (CIG) больше 800 миллионов долларов. Такими темпами этот проект, кажется, и впрямь метит в рекордсмены, рискуя стать первой игрой в истории с официально подтвержденным бюджетом в миллиард вечнозеленых. Конечно, по мнению аналитиков, GTA 6 может легко переплюнуть эту цифру, но сам масштаб финансирования Star Citizen уже сейчас вызывает недоумение во многих игровых студиях.

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И что самое поразительное – этот финансовый поток не просто не иссякает, он набирает обороты! За последние месяцы в копилку упало еще сто миллионов. И это после 12 лет разработки! Все правильно, здесь нету ошибки. За это время нам так и не показали ни готовую ММО-вселенную, ни даже одиночную кампанию Squadron 42. А деньги продолжают капать – по $300 000 в день, если верить статистике. Все это благодаря поистине безграничному терпению (и, видимо, кошелькам) фанатского сообщества.

А помните, как все красиво начиналось? В далеком 2012-м Крис Робертс, легенда, подарившая нам Wing Commander, вышел на Kickstarter с идеей игры мечты. Обещания были грандиозными, сбор средств – феноменальным, а релиз планировался аж на 2014 год. Однако вместо готовой игры мы годами получали красивые «дорожные карты» и обещания светлого будущего. Сегодня? Все та же «альфа», пусть и версии 4.1.1, а одиночную кампанию теперь ждем… ну, может быть, в 2026-м. Оптимистично.

Поначалу все обсуждали революционную графику и невиданные просторы космоса в Star Citizen. Но время шло, и разговоры неизбежно сместились в сторону денег. Цифры финансирования стали настолько абсурдными, что затмили саму игру. CIG давно забросила идею «новых целей» краудфандинга – последняя планка в $65 миллионов осталась где-то в пыльном прошлом. Но кого это волнует, когда деньги и так текут рекой? Эти $800+ миллионов – сумма, от которой голова идет кругом. Это дороже многих голливудских хитов, это бюджеты, сравнимые разве что с мифической стоимостью GTA 6. И за все эти деньги – до сих пор нет финального продукта. Спустя 11 лет после обещанного релиза. Просто факт.

Хотя, надо отдать им должное: трейлеры у CIG получаются на зависть Голливуду. Умеют же зацепить струны души космического романтика! Почему разработка так затянулась – тема для отдельного многотомного расследования, там и драмы, и скандалы, и, вероятно, не самые эффективные решения. Но факт остается фактом: финансовый экспресс Star Citizen не только не тормозит, но, судя по рывку с $700 миллионов (эту черту пересекли только летом 2024-го), продолжает ускоряться.

А CIG продолжает бойко торговать мечтой – виртуальные звездолеты улетают за сотни, а то и тысячи вполне реальных долларов. Загляните на eBay – там целые аккаунты с набитыми ангарами перепродают за суммы, сравнимые с подержанным автомобилем. Бизнес идет.

И ведь находятся люди, готовые платить! Фанаты Star Citizen – это вообще отдельный феномен. Несмотря на шквал критики, насмешки и вполне резонный скепсис со стороны многих игроков и журналистов, у проекта есть армия невероятно преданных сторонников. Они верят. Они ждут. Они платят. И их, очевидно, все еще много.

Так что Star Citizen – это такая странная штука: наполовину игра в вечной разработке, наполовину – невероятно успешный финансовый проект. А для тех, кто вложился, но уже «наигрался» в ожидание и хочет вернуть свои кровные, есть свой уголок в сети – сабреддит Starcitizen_refunds. Говорят, там можно найти советы и поддержку от товарищей по несчастью (или по разочарованию).

#star citizen #cloud imperium games #космический симулятор #cig
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