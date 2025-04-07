По сообщениям китайских СМИ, на прошлой неделе они показали 64-ядерный процессор серверного класса и даже собственный двухсокетный сервер на его основе.

Китайский производитель микросхем Loongson, за которым, без преувеличения, стоит вся мощь государственной поддержки КНР, не перестает удивлять. На этот раз компания анонсировала сразу три новых процессора. Следует отметить, что пока их процессоры не ровня монстрам вроде Intel или AMD, но каждая новая линейка - это еще один уверенный шаг вперед к амбициозной цели. В конце прошлой недели Loongson опубликовала анонс о новых чипах, и интересны они не только с точки зрения гигагерц и ядер.

Loongson, которую явно поддерживает официальный Пекин (без этого никуда в таких масштабах), анонсировала парочку свежих процессоров. Похоже, они метят в ниши, где не всегда нужна запредельная мощь — офисные ноутбуки и промышленная автоматика. А еще ходят слухи про новый серверный чип, так что амбиции у ребят явно не ограничиваются малым.

Что у китайцев уже есть? Своя архитектура LoongArch — такой себе микс из старой школы MIPS и модного нынче RISC-V. Смелый ход, надо сказать. Да, их десктопные решения все еще плетутся в хвосте, отставая лет на пять от Запада. Это как если бы в марафоне кто-то бежал с заметным опозданием, но упорно продолжал наращивать темп. И ведь это отставание не мешает им экспериментировать: то 10 000 школьных компьютеров на Loongson поставят, то вообще чипы в космос отправят для работы "облака" на станции — звучит почти фантастически, но это реальность. Даже Lenovo подсуетилась и сделала версию своей виртуализации под LoongArch, да и Linux потихоньку эту архитектуру осваивает.

И вот, свежие новости: готовы к производству два новых камушка — 2K3000 и 3B6000M. Любопытно, что их делают на одной пластине, просто "упаковывают" по-разному. Внутри у обоих по восемь 64-битных (скорее всего) ядер LA364E и новая графика LG 200. Заявленные цифры производительности графики (256 GFLOPS и 8 TOPS) звучат неплохо для их сегмента, особенно TOPS — это важно для всяких ИИ-технологий, которые сейчас пихают везде.

Правда, тут же возникает забавный момент. В своих анонсах Loongson хвастается результатом в древнем тесте SPEC CPU 2006. 30 баллов на ядро при 2.5 ГГц... Ну, знаете, это как измерять скорость спорткара по стандартам начала 20 века. Сложно сказать, что это значит на самом деле по сравнению с современными чипами и тестами.

Настольный процессор 2023 года Loongson 3A6000 показал достойный результат по сравнению с 14600К.

Будем честны, восемь ядер на 2.5 ГГц сегодня никого не испугают. У Intel и AMD уже вовсю продаются процессоры с кучей ядер, высокими частотами, да еще и со специальными нейро-ускорителями (NPU) на десятки TOPS, про мощь их встроенной графики и говорить нечего. Тут Loongson пока явно не конкурент в высшей лиге.

Но они, похоже, и не стремятся сразу прыгнуть выше головы. Позиционирование четкое: 2K3000 — для заводов и станков (промышленная автоматика), а 3B6000M — для ноутбуков. И для ноутбуков, кстати, характеристики вполне рабочие: 4K-видео на 60 кадрах тянет, современные порты вроде PCIe 3.0, USB 3.0, SATA 3.0 есть, даже eMMC для бюджетных накопителей поддерживается. Работать это всё будет под управлением их собственной Loongnix (на базе Linux) или других китайских систем типа Kylin. Вполне себе вариант для нетребовательных задач или для госсектора.

И вот тут самое интересное. Понятно, что Пекин будет активно продвигать эти чипы. Госзаказы, требования к локализации — всё это обеспечит Loongson определенный рынок сбыта. Но пойдут ли за этим обычные люди? Захотят ли они покупать ноутбуки на Loongson, когда рядом стоят привычные бренды? Большой вопрос. Тем более, что на пятки наступает такой гигант, как Huawei, со своей HarmonyOS и огромной армией поклонников. Конкуренция будет жесткой.

Вообще, у Loongson сейчас много работы. Недавно проскочила информация, что они показали 64-ядерный серверный процессор и сервер под него. Плюс опубликовали список из 120 совместимых приложений — от медицинских программ до баз данных и офисных пакетов. Это важно: они строят не просто чипы, а целую экосистему.

И весь этот движ происходит на фоне торговых войн и стремления Китая к технологическому суверенитету. Растущий список софта и новые чипы — это еще один аргумент для китайских компаний переходить с привычной архитектуры x86 (Intel/AMD) на свое, родное. А недавние американские пошлины только подливают масла в огонь этого стремления. Так что, да, Loongson, может, и не на вершине мира, но свою игру они ведут упорно и с дальним прицелом. И наблюдать за этим чертовски интересно.