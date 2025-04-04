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Fantoci
Рекомендованная цена на GeForce RTX 5060 Ti может составить $499 за 16 ГБ и $399 за 8 ГБ
Сообщается, что NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti будет стоить столько же, как RTX 4060 Ti.

Кажется, надеждам геймеров на адекватный ценник RTX 5060 Ti не суждено сбыться. Если верить свежей инсайдерской информации, рекомендованная цена этой видеокарты будет стартовать аж от 500 долларов. Пятьсот «баксов» за карту среднего уровня! И это ведь всего лишь рекомендованная цена от производителя. А что будет на прилавках магазинов? Боюсь даже представить.

Многие геймеры ждали RTX 5060 Ti как глоток свежего воздуха, как спасение от заоблачных цен на топовые модели. Думали, ну вот, наконец-то, будет новая бюджетная видеокарта по адекватной цене. А тут – на тебе. 500 долларов, это, между прочим, всего на полтинник дешевле, чем RTX 5070, которая, на минуточку, сейчас продается в магазинах по цене крыла от самолета – 700 долларов и выше! Это как вообще? Где логика? Если 5060 Ti стартует с 500, то что же будет в рознице, когда первые партии разлетятся? Боюсь даже представить, но 600+ долларов – это как пить дать.

Вообще, с этой RTX 50-й серией у Nvidia, честно говоря, какой-то полный провал получается. Драйвера глючат, комплектующих вечно не хватает, а цены… Цены – это просто песня! Вернее, плач Ярославны. Ни одной нормальной карты в магазинах не найдешь, а если и найдешь, то ценник такой, что нужно почку продать. И вот в этой мутной воде геймеры наивно полагали, что RTX 5060 Ti станет той самой «народной» картой, манны небесной, так сказать. Мечтали о вменяемой цене и нормальных запасах, чтобы перекупщики обломали крылья. А тут опять уже знакомая всем история, и, похоже, обломали крылья, только уже нам, простым смертным геймерам.

RTX 5090 – «королева горы», конечно, спору нет. Но за ее мощь приходится платить, как за крыло от «Боинга». И ведь что обидно, рекомендованная цена – это одно, а в магазинах – совсем другая история. Перекупщики и жадные ритейлеры накидывают сверху процентов 50, а то и больше, и вот тебе «самая быстрая карта в мире» по цене подержанного автомобиля. И это, между прочим, еще по-божески, если сравнивать с тем, что творится на «Авито».


Конечно, есть там какая-то надежда на 8-гигабайтную версию 5060 Ti, которую, вроде как, обещают за 400 долларов. Ну, типа, «бюджетный» вариант. Но тут как бы два варианта: либо они реально урежут ей производительность так, что играть будет грустно, либо... Либо это будет такой компромисс, что вроде и дешевле, но осадочек все равно останется. Ведь 8 гигов видеопамяти в 2024 году – это уже как-то несерьезно, вам не кажется? Особенно если смотреть в будущее. Игры-то с каждым годом «жирнее» становятся, и через пару лет эти 8 гигов превратятся в тыкву, и карта устареет как прошлогодний снег. Такое себе «выгодное» вложение, если честно. Ощущение, что тебя пытаются обмануть, подсунуть что-то вроде «урезанного» продукта по все еще немаленькой цене.

И всё это на фоне того, что RTX 5060 Ti, по задумке Nvidia, «самая доступная» карта из новой линейки на старте продаж. Пока там RTX 5060 не выкатят, которая, по слухам, будет стоить примерно столько же. Вся эта история с RTX 50-й серией уже начинает утомлять, если честно. Анонсы, переносы, слухи, цены конские… Когда уже можно будет просто пойти и купить нормальную видеокарту по адекватной цене, а не гадать на кофейной гуще, как карты лягут?

В общем, ждем 16 апреля – обещают анонс и 5060 Ti, и 5060. Lenovo, правда, уже проболталась об их существовании, но без особых подробностей. 5060 Ti, вроде как, в конце апреля в продажу должна поступить, а 5060 – в мае. Но радоваться тут особо нечему, пока не увидишь рекомендованные ценники. И даже тогда не факт, что это будет реальная цена. Перекупщики, майнеры, дефицит… Кто кого перехитрит в итоге – еще большой вопрос. Ну и вишенка на торте – торговые пошлины от Трампа, которые, как ни крути, тоже бьют по карману простых геймеров. Так что запасаемся попкорном и ждем развязки этой драмы. Но что-то мне подсказывает, что «happy end» в этой истории ждать не стоит. Скорее, очередной «сюрприз» от Nvidia, только уже со знаком «минус».

#nvidia #rtx 4060 ti #nvidia rtx 5060 ti
Источник: wccftech.com
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Тебе дупа
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Chihonya
20:19
Адекватная статья.
Рекомендованная цена на GeForce RTX 5060 Ti может составить $499 за 16 ГБ и $399 за 8 ГБ
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