Чтобы снова стать номером один, Intel нужно будет подвинуть с трона нынешнего короля – тайваньскую TSMC. А те тоже не дремлют! TSMC вовсю готовит к запуску свой ответ – техпроцесс класса 2 нм.

Последние несколько лет компания Intel, некогда безоговорочный король полупроводников, напоминала боксёра после нокдауна: заводы устаревали, конкуренты обходили, инвесторы сомневались. Всем надоели бесконечные обещания "вот-вот догоним", но теперь компания объявила о начале "рискованного производства" (risk production) своего долгожданного техпроцесса 18A. Звучит, конечно, пугающе – "рискованное производство". Представляешь, как инженеры в белых халатах ходят по цеху и нервно поглядывают на оборудование стоимостью в миллиарды долларов! Но на самом деле это просто профессиональный жаргон.

Эксперты всегда с некоторым недоверием относились к громким заявлениям технологических гигантов, но на этот раз Intel, кажется, не бросает слов на ветер. Их план "пять технологий за четыре года" был встречен многими технологическими специалистами с некоторым скептицизмом – слишком уж амбициозно для компании, которая в последние годы постоянно откладывала сроки выпуска новых чипов. Теперь же, когда они практически завершили все анонсированные проекты, самое время оценить, насколько глубоки были изменения, произошедшие внутри корпорации.

Что интересно, весь этот технологический марафон проходил на фоне серьезных перестановок в руководстве. Пэт Гелсингер, который задумал эту дерзкую стратегию возрождения Intel, уже не у руля. Помню, как воодушевленно он рассказывал об этих планах три года назад – казалось, что он буквально горит этой идеей. А теперь бразды правления перешли к Лип-Бу Тану, который должен довести начатое до конца. Знаете, это чем-то напоминает ситуацию, когда архитектор проектирует величественный собор, но не доживает до завершения строительства.

В любом случае, не стоит ожидать, что новенькие ноутбуки с процессорами Panther Lake появятся на прилавках завтра или через месяц. Даже если Intel нарастит производство во второй половине года, как они обещают, реальные устройства мы увидим не раньше 2026-го. Технологические циклы в полупроводниковой отрасли невероятно длинные – от идеи до гаджета в руках потребителя могут пройти годы. Лично я уже привык к этим бесконечным ожиданиям. Помните, как мы все ждали 7-нанометровые процессоры Intel? А теперь уже говорим о 18A!

Если копнуть глубже, самое интересное в новых чипах Panther Lake – это попытка объединить, казалось бы, несовместимое: энергоэффективность Lunar Lake и высокую производительность Arrow Lake. Это похоже на разработку автомобиля, который сочетает экономичность гибрида с мощностью спорткара. Амбициозно? Безусловно. Реалистично? Посмотрим.

А пока Intel пытается вернуть былую славу, тайваньская TSMC не дремлет. Они уже запустили производство 2-нанометровых чипов и, что неудивительно, первым в очереди за ними стоит Apple. Эти двое уже давно работают вместе, как старые друзья, которые понимают друг друга с полуслова. Будущие iPhone 18 Pro, вероятно, получат процессоры A20 именно на базе этой технологии.

Честно говоря, наблюдать за этой гонкой технологий – одно удовольствие. Кто бы мог подумать лет десять назад, что мы будем обсуждать настолько миниатюрные технологические процессы? Тогда 14 нанометров казались чем-то невероятным, а сейчас это уже прошлый век. Такими темпами скоро будем говорить о квантовых компьютерах за завтраком как о чем-то обыденном. Впрочем, это уже совсем другая история...