По данным XboxEra, консоль с кодовым названием Keenan выйдет в 2025-м году.

Свежие слухи из мира технологий указывают на то, что альянс между Asus и Microsoft в скором времени может пополниться весьма интересным устройством – портативной игровой консолью под брендом Xbox. Компании обменялись в соцсетях многозначительными шутками в формате мемов, что мгновенно породило волну обсуждений о разработке совместной портативной игровой системы под брендом Xbox. Учитывая рыночный успех Steam Deck и собственной консоли Asus ROG Ally, появление карманного Xbox кажется логичным шагом. Такое устройство наверняка вызовет ажиотаж, особенно если оно позволит запускать игры как из экосистемы Xbox, так и с ПК.

Ведь если задуматься, рынок портативных игровых устройств, хоть и не самый большой, но как же он рванул за последние пару лет. Во многом тренд задала Nintendo Switch, но настоящим катализатором стала Steam Deck от Valve. Вслед за ней свои решения представили и другие игроки: Asus вышла на рынок с ROG Ally, Lenovo развивает линейку Legion для локальных игр и стриминга, не отстают и бренды вроде Ayaneo и MSI с моделью Claw. Теперь все указывает на то, что следующим громким анонсом может стать плод сотрудничества Asus и Xbox.

Свежий повод для разговоров дала сама Asus, опубликовав в X (бывший Twitter) забавную анимацию. Ее фирменный робот-маскот пытается апгрейднуть себя, стремясь к "большей емкости", "марафонской выносливости", "свежему виду" и "повышенной скорости". По иронии, в процессе трансформации он случайно прихватывает с собой консоль ROG Ally и геймпад. Результат легко предсказуем и явно намекает на гибридное устройство.

Реакция не заставила себя ждать. В потоке комментариев от фанатов, требующих подробностей, отметился официальный аккаунт Xbox. Их ответ – популярный мем с обезьянкой, которая неловко отводит взгляд, – многими был воспринят как недвусмысленное подтверждение причастности Microsoft к разработке новой портативки.

Итак, совместная работа Asus и Xbox над портативной консолью выглядит почти свершившимся фактом, но конкретики пока нет. Впрочем, информационный вакуум заполняют слухи. Еще в марте ресурс XboxEra сообщал, что такое устройство может появиться до выхода следующей стационарной консоли Xbox, намеченной на 2027 год. Предполагаемая дата релиза портативной системы под кодовым именем "Keenan" – конец 2025 года. Говорят, она получит характерный дизайн в стиле Xbox, включая фирменную кнопку Guide и стандартные лицевые кнопки геймпада.

Хэштег #PlayALLYourGames (#ИграйВОвсеСвоиИгры), использованный Asus, также подливает масла в огонь интернет-дискуссий. Он может указывать на универсальность будущей консоли, способной работать как с играми для Windows, так и с библиотекой Xbox. Если это правда, устройство станет мощным стимулом для развития кроссплатформенных игр и привлекательным вариантом для широкой аудитории геймеров, предпочитающих и ПК, и консоли.

Как это будет реализовано технически – пока загадка. Возможно, мы увидим самостоятельное устройство на Windows, ориентированное на стриминг игр через подписку Game Pass. Но нельзя исключать и более амбициозный сценарий: портативную консоль с полноценным "железом" Xbox внутри, способную запускать игры напрямую, без облачных технологий.

Конечно, нельзя полностью сбрасывать со счетов вероятность первоапрельского розыгрыша, ведь публикация появилась незадолго до Дня смеха. Однако вряд ли Asus стала бы вкладывать ресурсы в создание качественной анимации исключительно ради шутки. Скорее всего, за этими намеками стоит нечто большее, и игровому сообществу остается лишь ждать официальных анонсов.