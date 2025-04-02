Смена технологий в производстве чипов начинается с отказа от архитектуры FinFET, десятилетиями определявшей прогресс в отрасли. Вместо нее TSMC внедряет транзисторы с нанолистовой структурой и «затворами со всех сторон» (GAA).

Тайваньский технологический гигант TSMC решил не мелочиться и с размахом отметил начало новой эры, дав старт строительству их передовой фабрики Fab 22 в городе Гаосюн. Следует отметить, что это не просто очередная стройка, а часть масштабного плана: руководство компании выделило целых 45 миллиардов долларов в свои родные тайваньские мощности. Зачем? Чтобы быть во всеоружии к моменту, когда мир потребует процессоры, сделанные по невероятно тонкой 2-нанометровой технологии (N2). Сумма, прямо скажем, астрономическая, но в TSMC рассчитывают, что она не только окупится технологическим превосходством, но и, как пишет местная газета Taipei Times, даст работу тысячам специалистов. И это не единственная площадка под N2 – параллельно готовится и фабрика Fab 20 неподалеку, в Баошане. Инсайдеры утверждают, что заказы на новые чипы начнут принимать буквально со дня на день. И кто же первый в очереди за самыми "сливками"? Ну конечно, как это часто бывает, пальму первенства, скорее всего, перехватит Apple. Старая дружба не ржавеет.

Если природа опять не напомнит о себе или Китай решится внести свои коррективы, то новый 2-нм техпроцесс обречен на успех. Несмотря на то, что TSMC мастера хранить коммерческие тайны, знающие люди шепчутся, что цена одной кремниевой пластины (представьте себе тончайший диск, который будет "порезан" на сотни будущих чипов) приблизится к $30 000. Ценник, конечно, впечатляет. А сколько таких "блинчиков" смогут выпекать? Вот тут начинается самое интересное – единства мнений нет. Кто-то говорит о 50 000 пластин в месяц к концу 2025-го, что звучит весьма амбициозно. Taipei Times осторожничает и называет цифру 30 000, а вот ребята из Wccftech упоминают и вовсе фантастические прогнозы до 80 000. Впрочем, такой разброс вполне ожидаем – предсказать точные объемы на старте совершенно новой, суперсложной технологии всегда непросто.

Что вообще значит для технологической индустрии этот переход на 2 нанометра? Это не просто очередное уменьшение транзисторов, это почти революция в их строении. Старый добрый FinFET, верой и правдой служивший индустрии много лет, уходит на покой. На смену ему приходит совершенно новая архитектура – транзисторы с кольцевым затвором (GAA), построенные из так называемых нанолистов. Звучит сложно, но суть проста: новая технология должна дать чипам и скорости побольше, и энергии "кушать" поменьше. Идеальный наследник.

А вот чего мы не увидим в N2 чипах этого года, так это модной нынче системы питания "с обратной стороны" (BPDN). Идея в том, чтобы перенести систему питания на тыльную сторону чипа, освободив место и улучшив эффективность. У TSMC такая технология в разработке есть, называется Super Power Rail, но приберегут ее, похоже, для следующего шага – техпроцесса 1.6 нм, который ожидается где-то в 2026-м. Любопытно, что их главный конкурент, Intel, похоже, собирается выкатить свою версию BPDN (PowerVia) чуть раньше, со своим техпроцессом 18A. В общем гонка технологий набирает обороты!

И напоследок, о тех самых 45 миллиардах, вложенных именно в Тайвань. На фоне того, что TSMC активно строит заводы по всему миру (вспомним ту же Fab 21 в США, хотя там пока делают чипы попроще), такой мощный финансовый жест в сторону родного острова выглядит как четкий сигнал. Мол, ребята, мы расширяемся глобально, но про свои корни не забываем, Тайвань для нас по-прежнему главный. Особенно сейчас, когда местные власти, похоже, дали зеленый свет на экспорт самых свежих технологий на зарубежные площадки компании. Умный ход, чтобы и мир завоевать, и дома поддержку сохранить.