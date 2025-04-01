Ключевая особенность, обнаруженная в галактике 2MASX J23453268−0449256, обычно встречается только в эллиптических галактиках.

Когда читаешь новости про космос, невольно представляешь себе ученых, склонившихся над мониторами, сперва в недоумении, а потом с восторгом осознающих, что они наткнулись на что-то совершенно из ряда вон выходящее. Вот и с этой спиральной галактикой, затерянной где-то на просторах Вселенной, история вышла именно такая. Находится она так далеко, что свет от нее летел к нам почти миллиард лет! Название, конечно, то еще — 2MASX J23453268−0449256. Попробуй выговори. Хорошо хоть придумали короткое — J2345-0449.

И вот эта самая J2345-0449 ведет себя совершенно неприлично для спиральной галактики. Представьте, как если бы вы увидели балерину, которая вдруг начала поднимать штангу. Примерно такое же удивление испытали астрономы, обнаружив в ее центре сверхмассивную черную дыру с такими мощными "выхлопами" (джетами), что, по всем законам физики, эта хрупкая, изящная спиральная структура должна была бы уже давным-давно разлететься на куски.

Самое забавное, что эту "неправильную" галактику обнаружили еще в 2014 году, когда индийские астрономы целенаправленно искали мощные радиосигналы из космоса. Оказалось, что эти сигналы исходят от релятивистских джетов — этаких космических "факелов" из плазмы, которые летят почти со скоростью света. Уже тогда ученые поняли, что J2345-0449 — штучка неординарная. Ну правда, это как найти реактивный двигатель у обычной легковушки. Такие мощные ускорители частиц обычно "прописаны" совсем в других типах галактик — в массивных, округлых эллиптических. А тут — спираль! Да еще и с черной дырой, которая, по их словам, просто неприлично огромна для такой "стройной" галактики без центрального утолщения — балджа.

И, как оказалось, их первое впечатление было абсолютно верным. Спустя годы, вооружившись самыми передовыми телескопами — тут вам и легендарный "Хаббл", и гигантский радиотелескоп в Индии, и суперсовременная обсерватория в Чили, — международная команда ученых провела настоящее детективное расследование. Результаты? Опубликованы в одном из самых авторитетных астрономических журналов. И что же они показали? Да то, что эта галактика — просто какой-то космологический Франкенштейн! В ней намешано такое, что, казалось бы, никак не должно уживаться вместе. Хотя сами ученые предполагают, что все эти странные компоненты как-то мирно сосуществовали и развивались бок о бок на протяжении миллиардов лет. Вот уж действительно, яркий пример "мирного сосуществования" по-космически.

Радиоизображение J2345-0449 и ее релятивистских джетов.

Джеты простираются на 6 миллионов световых лет от ее центральной сверхмассивной черной дыры.

Только вдумайтесь: эти самые джеты простираются на шесть миллионов световых лет! Это как если бы из нашей Солнечной системы в обе стороны торчали невидимые "щупальца", которые тянулись бы дальше, чем до ближайшей крупной галактики — Андромеды! И это при том, что сама J2345-0449 всего в три раза больше нашего Млечного Пути. Но самое впечатляющее — это ее центральная черная дыра. По оценкам ученых, она в миллиарды раз массивнее нашего Солнца! Наша-то, в центре Млечного Пути, так, "мелочь" по сравнению с ней — всего лишь около четырех миллионов солнечных масс.

Конечно, черные дыры сами по себе ничего не излучают. Но вот их окрестности — это уже совсем другая история. Они могут так "ворочать" материей вокруг себя, что та начинает светиться во всех диапазонах электромагнитного спектра. И в случае с J2345-0449 ученые заметили кое-что интересное: в самом центре галактики почему-то очень слабо идут процессы звездообразования. Новые звезды там почти не рождаются. Почему так? Точного ответа пока нет, но одна из основных версий — это влияние той самой гигантской черной дыры, которая своими мощными выбросами словно "задавливает" процесс рождения новых светил.

Как вообще появляются эти джеты? Вокруг черной дыры обычно крутится аккреционный диск — этакий "водоворот" из газа и пыли. И вот когда этот диск начинает "перекачивать" вещество, которое вот-вот должно было бы упасть в черную дыру, или когда он сжимает это вещество, как тюбик зубной пасты, — вот тогда и рождается плазменный джет, который с огромной силой вырывается наружу. И, похоже, именно эти космические "фонтаны" и играют ключевую роль в том, что в центре J2345-0449 так плохо с новыми звездами. Скорее всего, мощные выбросы энергии (те самые джеты и излучение от газа, падающего в дыру) просто "раздувают" и нагревают газ вокруг, не давая ему остыть и сжаться в новые светила. Получается, черная дыра не просто живет в галактике, она диктует ей свои правила, тормозит ее развитие.

Но вот что меня лично больше всего удивляет: как такая хрупкая спиральная галактика вообще выдерживает такую мощь? Ведь галактики, подобные нашей, считаются довольно нежными созданиями. Представьте себе, какой силы должна быть эта турбулентность, создаваемая джетами! Она же должна была бы просто разорвать на части этот изящный диск из звезд и газа. Это все равно что запустить ракетный двигатель на карусели в парке аттракционов — долго она не продержится.

Вот и получается, что эта галактика — не просто какая-то космическая диковинка. Она заставляет нас задуматься о том, как вообще формируются и развиваются галактики, как растут в их центрах эти гигантские черные дыры и как они влияют на свое окружение. Как сказал ведущий автор исследования, Джойдип Багчи, это открытие заставляет нас переосмыслить очень многое в нашем понимании Вселенной. И знаете, вот такие загадки космоса, по-моему, и есть самое интересное. Они показывают, как многого мы еще не знаем и сколько удивительных открытий нас ждет впереди.